Mundial 2026| Irán realiza primer entrenamiento abierto en Tijuana, México

Estados Unidos/La selección de Irán, cuya participación la Copa se ve afectada por las tensiones por la guerra con Estados Unidos, abrió por primera vez y de forma breve su entrenamiento a la prensa este jueves en Tijuana, en donde instalaron su base para el torneo.

Ante la negativa de Estados Unidos a conceder visados a una quincena de miembros del cuerpo técnico para los partidos que se disputarán en su territorio, la selección persa ha dado muy poca información desde su llegada el domingo a Tijuana, en el norte de México.

El Team Melli concedió quince minutos a los periodistas el jueves, cuando abrieron por primera vez sus puertas a las cámaras, para grabar el calentamiento de la mitad del equipo: solo una docena de los 26 seleccionados estaba en la cancha.

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Una notoria ausencia fue la del delantero estrella, Mehdi Taremi.

Vestidos con camisetas verdes, los jugadores trotaron en el campo de entrenamiento de los Xolos, el club local de Tijuana.

A continuación, hicieron estiramientos y ejercicios de fortalecimiento abdominal sobre colchonetas de espuma.

Irán debe disputar su primer partido el lunes en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

Un responsable de la selección confirmó a la AFP que el equipo debe entrar en Estados Unidos el domingo y pasar allí la víspera del partido.

El embajador iraní en México dijo la semana pasada que la selección solo podría entrar en territorio estadounidense el mismo día de sus partidos y que tendría que hacer el viaje de ida y vuelta en el mismo día, lo que ya no parece ser el caso.

El Team Melli debuta en el Mundial, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, tras una preparación especialmente convulsa.

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La guerra iniciada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel interrumpió la liga iraní, en la que juegan muchos de los jugadores de la selección.

Teherán mantuvo hasta el último momento la incertidumbre sobre la participación del equipo en la Copa del Mundo.

Y en la recta final, la selección iraní tuvo que establecer su campamento base en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con California, en lugar de en Tucson, Arizona, donde estaba inicialmente prevista su llegada.