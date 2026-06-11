Mundial 2026| México vs Sudáfrica: Julián Quiñones, autor del primer gol, afirma que el 'Tri' debe presionar más a sus rivales

México/México debe aprovechar su condición de local y presionar más a sus rivales, dijo Julián Quiñones, el delantero mexicano autor del primer gol del Mundial de Norteamérica 2026 en el partido inaugural que el Tri ganó 2-0 a Sudáfrica.

Nacido en Colombia pero naturalizado mexicano en 2023, Quiñones perforó la red visitante en el minuto 9 del partido de apertura en el Estadio Azteca.

"Emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial, con este estadio espectacular, lleno de la afición que nos vino a apoyar", dijo tras el encuentro a la cadena Televisa.

Resaltó, sin embargo, que el Tri, que oficia como coanfitrión de la Copa del Mundo, debe presionar más a sus próximos rivales.

Se necesita "más el ímpetu de presionar", dijo. "Lo hicimos por parte bien, (pero) creo que debe ser constante el presionar siempre a los equipos y más siendo locales", agregó.

México, organizador del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, es considerado el favorito dentro del Grupo A, que completan Corea del Sur, República Checa y la derrotada Sudáfrica.

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