Mundial 2026 México vs Sudáfrica | Julián Quiñones: el colombiano de corazón mexicano que marcó el primer gol

Panamá/El minuto 8 del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca será recordado para siempre. Erik Lira presionó la salida de Sudáfrica, los africanos perdieron el balón y ahí apareció Julián Quiñones para, con un derechazo, poner el balón entre las piernas del portero y convertirse en el autor del primer gol de la Copa del Mundo.

Un gol histórico para un jugador de historia singular.

Nacido el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Colombia, Quiñones es la definición del futbolista forjado lejos de casa. Llegó a México en 2015 para jugar en la Sub-20 de Tigres y desde entonces su carrera fue creciendo a pasos agigantados, pasando por Venados, Lobos BUAP y América. México lo adoptó, él adoptó a México, y la naturalización llegó como consecuencia lógica de una vida construida con esfuerzo en tierra azteca.

Con 1.77 metros de altura y un perfil de delantero centro de pie derecho, Quiñones combina potencia, definición y movilidad. Hoy milita en el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, club al que llegó el 18 de julio de 2024 con contrato vigente hasta 2029 y un valor de mercado de 14 millones de euros.

El primer gol del Mundial 2026 fue obra de un jugador originario de Colombia que se nacionalizó mexicano, algo que en su momento generó debate pero que esta tarde en el Azteca quedó sellado con una celebración que hizo vibrar a todo un país. El propio Quiñones siempre expresó el agradecimiento que le tiene a México y que su naturalización no se dio por conveniencia alguna.

Con ese disparo entre los tres palos, Julián Andrés Quiñones Quiñones no solo abrió el marcador en el México vs. Sudáfrica: abrió también la Copa del Mundo más grande de la historia.