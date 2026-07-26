SpaceX realiza con éxito vuelo de prueba del Starship, el primero desde su salida a bolsa

Si bien SpaceX ya había demostrado que podía recuperar el gigantesco propulsor gracias a una técnica compleja en la que el artefacto regresa a la torre de lanzamiento para ser capturado por brazos mecánicos.

El megacohete Starship, desarrollado por SpaceX para viajar a la Luna y a Marte, realizó el viernes un vuelo de prueba exitoso, el primero desde la salida a bolsa de la compañía en junio.

"¡Starship está intacto, flotando en el océano y transmitiendo telemetría!", dijo Elon Musk, director de la compañía, en X.

Este coloso metálico de 124 metros de altura despegó hacia el cielo de Texas poco antes de las 18H00 hora local (23H00 GMT).

Se trataba del ensayo número 13 de este cohete, el más grande y potente jamás desarrollado, y del segundo vuelo de su última versión, denominada V3.

Después de que las dos etapas del cohete se separaran en el aire, se llevaron a cabo con éxito varias pruebas y maniobras con el propulsor antes de que terminaran su recorrido en el agua, tal como estaba previsto.

La nave amerizó tranquilamente en el océano Índico entre los estruendosos vítores de los empleados de SpaceX, que seguían en directo las imágenes desde la base de la empresa.

"Es el amerizaje más suave que hemos logrado", exclamó Dan Huot, un responsable de SpaceX durante la retransmisión en directo, evocando "un escenario soñado".

Si bien SpaceX ya había demostrado que podía recuperar el gigantesco propulsor gracias a una técnica compleja en la que el artefacto regresa a la torre de lanzamiento para ser capturado por brazos mecánicos, el objetivo del viernes era poner a prueba los límites del aparato, para lo cual se apagaron deliberadamente varios motores.

SpaceX afirma que quiere utilizar este cohete en los próximos años para viajes rápidos entre grandes metrópolis de la Tierra, pero también para llegar a Marte y a la Luna, ya que está previsto que Starship desempeñe un papel importante en el programa lunar Artemis de la NASA.