Clima en Panamá: Aguaceros en algunos sectores y oleajes bajo precaución se prevén este domingo

Las condiciones marítimas serán de precaución . En el Caribe se prevén olas de 1.0 a 1.7 metros , mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 0.8 y 1.6 metros .

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica lluvias y tormentas en gran parte del país durante la tarde, mientras que en la noche las precipitaciones tenderán a desplazarse hacia las zonas marítimas.

En la vertiente del Caribe, la mañana estará marcada por cielos nublados y lluvias de variada intensidad. En horas de la tarde, las precipitaciones se concentrarán sobre los sectores montañosos y serranías, mientras que durante la noche se trasladarán hacia las áreas marítimas, con mayor incidencia en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Guna Yala.

Para la vertiente del Pacífico, se espera una mañana con cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio, aunque persistirán lluvias en Darién, la comarca Emberá-Wounaan, el golfo de Panamá, Coclé Norte y el norte de Panamá Oeste. En la tarde se prevén aguaceros acompañados de tormentas en diversos sectores del país. Hacia la noche, las lluvias se desplazarán hacia las zonas marítimas, alcanzando las costas del sur de Veraguas y Darién, mientras que en el resto de la vertiente predominará el cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C en el Caribe y entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico. En las áreas montañosas y la cordillera Central se mantendrán entre 23 °C y 27 °C.

En cuanto al viento, en el Caribe soplará del noroeste y noreste con velocidades de 10 a 30 km/h. En el Pacífico occidental y central predominarán vientos del norte durante la mañana, inferiores a 25 km/h, cambiando al oeste y sur por la tarde. En el Pacífico oriental se esperan vientos del norte entre 20 y 35 km/h.

Las condiciones marítimas serán de precaución. En el Caribe se prevén olas de 1.0 a 1.7 metros, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 0.8 y 1.6 metros.

El Imhpa también advierte que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y extremos (5 a más de 12), por lo que recomienda tomar medidas de protección si realiza actividades al aire libre.

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