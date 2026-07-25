Azuero recibe a turistas con discapacidad visual de Europa, EEUU y Asia en recorrido por la cultura panameña

Según la guía, el recorrido requirió un proceso previo de capacitación a proveedores y la adaptación de las experiencias para que pudieran ser disfrutadas por personas con discapacidad visual.

Los Santos/Un grupo de 18 personas con discapacidad visual, procedentes de Reino Unido, Canadá, India y Estados Unidos, recorrió la región de Azuero como parte de una experiencia de turismo accesible enfocada en la cultura, la gastronomía y las tradiciones panameñas.

Durante su visita a la provincia de Los Santos, los viajeros participaron en actividades sensoriales que incluyeron una demostración de la tradicional junta de embarra, técnica utilizada en la construcción de viviendas de quincha, además de degustaciones de platos típicos y recorridos por distintos sitios de interés cultural.

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Ana María de Lindsay, guía turística, explicó que el grupo llegó al país en un viaje exploratorio organizado por un operador turístico del Reino Unido especializado en turismo accesible.

Indicó que los visitantes cuentan con experiencia recorriendo distintos países y que eligieron Panamá para conocer sus tradiciones, la hospitalidad de su gente y su riqueza cultural. Antes de llegar a Azuero, el grupo visitó la ciudad de Panamá, comunidades indígenas, Portobelo, Boquete y la comunidad rural de Matoscura.

Según la guía, el recorrido requirió un proceso previo de capacitación a proveedores y la adaptación de las experiencias para que pudieran ser disfrutadas por personas con discapacidad visual. Añadió que el viaje despertó un alto interés y que los cupos se agotaron en menos de diez días.

Uno de los visitantes, Demiano La Roca, calificó la experiencia como superior a sus expectativas y destacó la hospitalidad de los panameños, así como la organización de las actividades, la gastronomía, la cultura y los paisajes naturales.

La promotora cultural Karen Peralta señaló que este tipo de iniciativas contribuyen a difundir y preservar el patrimonio cultural panameño, al tiempo que promueven un turismo más inclusivo.

Durante la jornada, los visitantes participaron en talleres culturales y sensoriales en el restaurante Orígenes, en La Villa de Los Santos, donde conocieron procesos tradicionales y degustaron platos como el sancocho, las tajadas y otras preparaciones típicas de la gastronomía panameña.

La actividad forma parte de un recorrido por distintos puntos de la provincia de Los Santos, con el objetivo de acercar a los visitantes a las manifestaciones culturales y al turismo rural que ofrece la región de Azuero.

Información de Eduardo Javier Vega

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