Autoridades de Bocas del Toro se mantienen en alerta por lluvias y riesgo de nuevas afectaciones

Solicitan declarar estados de emergencia; autoridades advierten sobre el riesgo de nuevas crecidas de ríos y quebradas, mientras continúan las afectaciones en varios sectores.

Provincia de Bocas del Toro./Las lluvias continúan generando afectaciones en distintos sectores de la provincia de Bocas del Toro, situación que ha llevado a autoridades locales a solicitar al Gobierno Nacional que declare un estado de emergencia para agilizar los trabajos de atención y recuperación de las áreas afectadas.

La diputada Yessica Romero, señaló que existen problemas en cuatro distritos y destacó la situación de las vías de acceso. “Tenemos problemas en la carretera de Chiriquí Grande, que es nuestro único sitio para poder ir hacia Panamá. Igual, la isla necesita un puente”.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil mantiene el llamado a la población a extremar las medidas de prevención ante el riesgo de crecidas repentinas. Óscar Santamaría, del departamento de Búsqueda y Rescate, recomendó no intentar cruzar ríos ni quebradas durante las lluvias y seguir las indicaciones de las autoridades.

Santamaría también pidió a los padres de familia evitar enviar a los niños a las escuelas cuando se registren lluvias intensas, como medida preventiva ante posibles situaciones de riesgo.

Las recientes lluvias han provocado evacuaciones y rescates en diferentes puntos de la provincia, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones y solicitan a la población mantenerse atenta a las alertas oficiales.

Con información de Luis Palacios.