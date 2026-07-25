Panamá Oeste encabeza lista provincias con mayor cantidad de femicidios; se piden reforzar medidas de protección

La provincia encabeza las estadísticas de femicidio en lo que va del año, según cifras del Ministerio de la Mujer.

Provincia de Panamá Oeste./Panamá Oeste encabeza la lista de provincias con mayor cantidad de femicidios registrados en el país, con 12 casos en lo que va del año, según estadísticas del Ministerio de la Mujer. La cifra supera los ocho casos contabilizados durante el mismo periodo del año anterior.

Ante este escenario, mujeres residentes en la provincia consideran necesario fortalecer las medidas de protección y garantizar una aplicación más efectiva de las leyes contra la violencia doméstica y el femicidio. “¿De qué vale que agarren a un maltratador o a un violador si al mes o dos está libre? Lo he visto. Ahí es donde tiene que actuar la justicia”, cuestionó Ruby Vega, residente de Panamá Oeste.

Por su parte, María Vega señaló que las medidas de protección otorgadas a las víctimas deben ser más rigurosas y estar orientadas a prevenir que los casos de violencia escalen hasta convertirse en delitos mayores.

La ministra de la Mujer, Niurka Palacio, explicó que se trabaja en una comisión técnica para poner en marcha el uso de brazaletes electrónicos como parte de una estrategia interinstitucional de respuesta rápida. “Estamos seguros de que vamos a bajar las cifras de aquí a diciembre”, afirmó.

Con información de Yiniva Caballero.