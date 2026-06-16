Femicidios en Panamá: 11 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año 2026

Los casos registrados este año han ocurrido en distintas zonas del país, incluyendo Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Panamá y Chiriquí, donde se reportan tres de los hechos.

Ciudad de Panamá/La violencia de género vuelve a estremecer a Panamá tras registrarse un nuevo caso de femicidio que eleva a 11 la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año 2026.

La víctima, una mujer de 41 años, habría expresado previamente su preocupación por situaciones de acoso y amenazas, además de contar con una boleta de alejamiento que no logró evitar el desenlace fatal.

Ante esta situación, especialistas en derechos de las mujeres advierten sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia doméstica.

Suky Yard, abogada y defensora de los derechos de las mujeres, manifestó a TVN Noticias su preocupación por la repetición de estos hechos y señaló que muchas mujeres han dado el paso de denunciar, pero las medidas de protección existentes no siempre han logrado garantizar su seguridad.

“Nosotros hemos protagonizado muchas campañas en donde les decimos a las víctimas que denuncien, y finalmente las mujeres se han atrevido a denunciar, pero ahora resulta que cuando denuncian y emiten las medidas de protección, que ya ha quedado demostrado que son ineficaces, es ahí donde las mujeres terminan siendo asesinadas”, afirmó.

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La abogada advirtió que esta situación puede generar temor entre las víctimas y hacer que algunas cuestionen si vale la pena acudir a las autoridades cuando las medidas no cumplen su objetivo de protegerlas.

Los casos registrados este año han ocurrido en distintas zonas del país, incluyendo Panamá Oeste, San Miguelito, Colón, Panamá y Chiriquí, donde se reportan tres de los hechos.

Expertas en el tema señalan que, aunque nada justifica la violencia, es fundamental identificar las primeras señales de una relación abusiva. La psicóloga Hannah Aguilar explicó que muchas veces la violencia inicia con conductas que pueden parecer pequeñas, pero que aumentan progresivamente.

Entre estas señales mencionó los llamados “microcontroles”, como prohibir determinada vestimenta, limitar las salidas con amistades, revisar el teléfono celular o intentar controlar las actividades de la pareja, comportamientos que pueden evolucionar hacia amenazas y agresiones.

Además de los 11 feminicidios, Panamá registra más de 13 tentativas de femicidio y alrededor de 5 mil denuncias por violencia doméstica en lo que va del año.

Las autoridades reiteran el llamado a las víctimas a denunciar cualquier situación de violencia y a no guardar silencio ante agresiones, amenazas o patrones de control.

Con información de Hellen Concepción