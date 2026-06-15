Suman cuatro los detenidos por femicidio ocurrido en Cerro Cocobolo

La aprehensión fue realizada por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público mediante una diligencia de allanamiento desarrollada en el corregimiento Arnulfo Arias.

San Miguelito/Las autoridades capturaron a un cuarto sospechoso por el femicidio y la tentativa de femicidio registrados el pasado 7 de junio en el sector de Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito, un hecho que dejó una mujer fallecida y otra herida.

La aprehensión fue realizada por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público mediante una diligencia de allanamiento desarrollada en el corregimiento Arnulfo Arias.

El mayor Gabriel Ábrego, jefe del área E de Samaria, explicó que el operativo permitió ubicar al hombre requerido por este caso.

“La aprehensión se efectuó mediante diligencia de allanamiento en el corregimiento Arnulfo Arias, ubicando a este hombre requerido por este caso, siendo trasladado para los trámites correspondientes”, manifestó.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso mantiene antecedentes penales por delitos de robo agravado, riña, violencia doméstica, posesión de drogas y agresión verbal.

El hecho

El caso está vinculado a un hecho violento ocurrido en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo, corregimiento Arnulfo Arias Madrid, donde se investiga la muerte de dos personas y una tercera resultó herida durante una balacera registrada alrededor de la medianoche, cuando varias personas se encontraban compartiendo en el área.

De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos presuntamente vinculados a grupos criminales iniciaron una balacera que impactó a quienes estaban en el lugar. Entre las víctimas se encontraba Nayelis F., de 25 años, quien resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. También se informó que otro hombre impactado en el hecho perdió la vida, mientras que una tercera persona herida se mantiene estable.

El Ministerio Público y los agentes de investigación mantienen las diligencias correspondientes para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en este hecho de violencia registrado en San Miguelito.