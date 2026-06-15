Empresario es aprehendido por presunto peculado de más de $815 mil en fondos de descentralización de Arraiján

La Fiscalía Anticorrupción informó que en las próximas horas pondrá al empresario a disposición de un juez de garantías , como parte del proceso penal que adelanta por el presunto desvío de recursos públicos.

Colón/Un empresario fue aprehendido en la provincia de Colón por su presunta vinculación con una investigación por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado, relacionada con el uso irregular de fondos provenientes de la descentralización en el Municipio de Arraiján.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, la investigación abarca hechos ocurridos entre los años 2022 y 2024 y se centra en presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuya afectación patrimonial supera los 815 mil dólares.

Puede leer: Rector interino de la Unachi promete elecciones transparentes y pide a Mulino mesa técnica por crisis financiera

La Fiscalía Anticorrupción informó que en las próximas horas pondrá al empresario a disposición de un juez de garantías, como parte del proceso penal que adelanta por el presunto mal manejo de recursos públicos.

Estos fondos provenían de la descentralización y estaban destinados a proyectos y necesidades del gobierno local.

Por esta misma investigación ya fueron imputados el exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, así como otros tres exfuncionarios municipales, entre ellos el extesorero del distrito.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades penales de las personas presuntamente involucradas en el manejo irregular de estos recursos públicos.

Rodríguez fue aprehendido la madrugada del jueves 12 de febrero, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción, por su presunta participación en un delito contra la administración pública. Tras su captura, fue trasladado a la estación policial de Ciudad del Futuro. Posteriormente, el exalcalde fue conducido a una instalación médica para la evaluación correspondiente y luego remitido al cuartel de Vacamonte, donde quedó a disposición del Sistema Penitenciario para la audiencia de este viernes.

Rodríguez ocupó la comuna de Arraiján bajo la bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el quinquenio 2019-2024 e intentó reelegirse para el periodo 2024-2029.

También puede leer: