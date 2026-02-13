Detención provisional para exalcalde de Arraiján Rollyns Rodríguez por presunto peculado agravado

Rodríguez ocupó la comuna de Arraiján bajo la bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el quinquenio 2019-2024.

Un juez de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional contra el exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, y otros tres exfuncionarios, por su presunta vinculación con el delito de peculado agravado en perjuicio de la administración pública.

La información fue confirmada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, entidad que dirige la investigación relacionada con supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Rodríguez fue aprehendido la madrugada del jueves 12 de febrero, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción, por su presunta participación en un delito contra la administración pública. Tras su captura, fue trasladado a la estación policial de Ciudad del Futuro. Posteriormente, el exalcalde fue conducido a una instalación médica para la evaluación correspondiente y luego remitido al cuartel de Vacamonte, donde quedó a disposición del Sistema Penitenciario para la audiencia de este viernes.

Rodríguez ocupó la comuna de Arraiján bajo la bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el quinquenio 2019-2024.

Durante la operación Comuna, la Fiscalía Anticorrupción, junto a miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y de la Policía Nacional (PN), allanó residencias en los corregimientos de: Vacamonte, Cerro Silvestre y Juan Demóstenes Arosemena en el distrito de Arraiján, donde se recabaron indicios claves para la investigación.

De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron durante los años 2022 a 2024, cuando presuntamente se cometió una lesión patrimonial que supera los $815 mil, en perjuicio del Municipio de Arraiján, cuando se destinó dinero del Programa de Descentralización para proyectos sociales.

Las investigaciones continúan, con el propósito de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos graves hechos.