Acodeco detecta más de 2 mil irregularidades en operativos a comercios de alimentos para mascotas

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó operativos de verificación en diversas provincias del país con el objetivo de garantizar que los establecimientos que comercializan productos para mascotas cumplan con lo establecido en la Ley 45 de 2007.

Las inspecciones se enfocaron en aspectos relacionados con la seguridad de los productos, la veracidad de la publicidad y la correcta información de precios a los consumidores.

Estas acciones forman parte de las labores permanentes de fiscalización que desarrolla la entidad para salvaguardar los derechos de los consumidores, así como la salud y el bienestar de las mascotas, que forman parte de miles de hogares en el país.

Durante los operativos se verificaron 75 establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos y productos para animales. Como resultado, las autoridades detectaron múltiples irregularidades.

Entre los principales hallazgos detectados durante los operativos se encuentran:

1,125 productos vencidos.

468 productos sin fecha de vencimiento visible.

287 productos con la fecha de expiración poco clara.

20 productos deteriorados.

237 artículos que no contaban con el precio a la vista para los consumidores.

15 productos con sobrecargo al ser verificados con escáner.

14 ofertas con irregularidades, principalmente por publicidad vencida.

El informe fue elaborado por varios departamentos de la Acodeco, entre ellos Verificación, Metrología y Veracidad de la Publicidad, con el apoyo de la Coordinación de Regionales. En total, se detectaron más de 2,000 anomalías en este tipo de establecimientos.

La entidad emitió varias recomendaciones para los consumidores: