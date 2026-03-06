Viceministra Lilibeth Cárdenas pasa a ocupar la dirección de la Senniaf, la tercera designación en una semana

Es la tercera designación tras la renuncia de Ana Fábrega, que ocurrió a inicios de esta semana.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Lilibeth Cárdenas Chanis al frente de la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Cárdenas, quien ejercía el cargo de viceministra de la Mujer, es la tercera persona nombrada por el presidente Mulino, tras la renuncia esta semana de Ana Fábrega.

Otilia Rodríguez fue mencionada en el cargo como primer reemplazo, pero luego fue publicado en Gaceta Oficial el nombramiento de Andrea Vega, que ahora es reemplazada por Lilibeth Cárdenas.

Cárdenas tiene experiencia relacionada con el tema acorde a la designación. Luego de laborar en el Ministerio Público como funcionaria de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica y maltrato al menor).

La designada tiene amplio conocimiento de leyes internacionales y panameñas; además, fue vicecónsul en Miami, Estados Unidos, y asesora legal de la Caja de Seguro Social.

Es licenciada en Derecho y Ciencia Políticas, magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y posee un diplomado en Sistema Penal Acusatorio.