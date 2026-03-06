Incendio consume inmueble en Colón, más de 15 familias damnificadas

Testigos indicaron que el incendio inició por sorpresa y se expandió con rapidez, impidiendo que los residentes pudieran salvar sus bienes.

Colón/ Un incendio se registró en este momento en un edificio ubicado en la Calle 12 Domingo Díaz, en el casco de la ciudad de Colón. El inmueble albergaba a varias familias y cuenta con comercios en la planta baja que también han sido afectados por las llamas.

El fuego inició en la parte alta del edificio y se propagó rápidamente. Al sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y efectivos de la Policía Nacional para controlar la emergencia y restringir el acceso de transeúntes a la zona.

Según testimonios de residentes del edificio, por fortuna no se ha reportado ninguna persona desaparecida ni atrapada en el inmueble. Todos los ocupantes lograron salir antes de que las llamas consumieran la estructura, aunque no pudieron rescatar sus pertenencias.

Al menos cinco camiones de los bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el incendio. Las autoridades confirmaron que se activaron todas las estaciones de bomberos del área para controlar el fuego, que ha consumido en su totalidad la parte superior del edificio.

En la planta baja del inmueble funcionaban un minisúper y una tintorería, negocios que también resultaron con pérdida total debido a la magnitud de las llamas. Testigos indicaron que el incendio inició por sorpresa y se expandió con rapidez, impidiendo que los residentes pudieran salvar sus bienes.

Durante las labores de extinción, se reportó la explosión de un tanque de gas dentro del edificio, lo que incrementó el riesgo para el personal de emergencia. El jefe del Cuerpo de Bomberos de la región de Colón estuvo en el sitio coordinando las operaciones y confirmó que, hasta el momento, no tienen conocimiento de personas desaparecidas.

Las familias afectadas, más de 15 familias, perdieron absolutamente todo. Las autoridades trabajaron para controlar completamente el incendio y evaluar los daños estructurales del edificio, mientras se habilitan los canales de asistencia para los damnificados.