Homicidio de taxista en San Miguelito genera preocupación por aumento de la violencia

Ciudad de Panamá/El homicidio de un taxista ocurrido en el sector de Santa Marta, en el distrito de San Miguelito, ha generado preocupación entre residentes y conductores del transporte selectivo, quienes señalan que la inseguridad continúa afectando a quienes viven y trabajan en esta zona.

El hecho se registró muy cerca de la sede del Municipio de San Miguelito y a poca distancia de un cuartel de la Policía Nacional, lo que ha causado mayor inquietud entre la comunidad.

El subcomisionado Javier Batista, jefe de la zona policial de San Miguelito, confirmó que las autoridades mantienen investigaciones en curso para esclarecer el caso y dar con los responsables.

“Lamentablemente tenemos un hecho violento donde se ve afectada una persona masculina, mayor de edad. Levantamos diversos indicios importantes a través de la coordinación con las autoridades competentes. Hay información importante y pedimos a la ciudadanía que ayude a esclarecer estos hechos y también a ubicar a los presuntos responsables de esta situación lamentable”, indicó Batista.

El subcomisionado explicó que entre las líneas de investigación se evalúa una posible relación con temas de pandillas, aunque aclaró que las autoridades continúan verificando y descartando diversas hipótesis.

Este caso ocurre en medio de un panorama de violencia que preocupa a los residentes del distrito. De acuerdo con cifras preliminares, el año 2025 cerró con aproximadamente 100 homicidios en San Miguelito.

En lo que va de 2026, durante los dos primeros meses del año, ya se han registrado al menos 18 homicidios, lo que representa un aumento de cerca del 25% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Con información de Yamy Rivas