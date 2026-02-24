Autoridades tras la pista de tres vinculados a pandilla que opera en San Miguelito

Las autoridades informaron que se mantienen operativos y diligencias de búsqueda para dar con la ubicación de los requeridos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional de Panamá solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar y aprehender a tres ciudadanos panameños requeridos por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Los requeridos han sido identificados como Jorge Richards, alias “Arkelin”; Harold Mena, alias “Mena”; y Aarón Rivera, alias “Bodoke”.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas presuntamente mantienen vinculación con un grupo criminal dedicado a actividades de pandilla que opera en el distrito de San Miguelito.

Las autoridades informaron que se mantienen operativos y diligencias de búsqueda para dar con la ubicación de los requeridos, al tiempo que reiteraron que toda información proporcionada por la ciudadanía será manejada bajo estricta confidencialidad.

Para brindar información que contribuya con esta investigación, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 104, 524-2514 y 511-9081.

Puedes leer: Cae estructura criminal que cobraba altas sumas de dinero por tráfico ilícito de migrantes