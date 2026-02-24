MiAmbiente cobra multa pendiente desde 2014 a Campos de Pesé por contaminación del río La Villa

Como parte de las medidas legales, se enviaron oficios a bancos e instituciones gubernamentales, incluyendo la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, logrando el secuestro de 69 vehículos y una cuenta bancaria de la empresa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó el cobro total de una multa impuesta en 2014 a la empresa Campos de Pesé, S.A., ubicada en la provincia de Herrera, por contaminación de la fuente hídrica del río La Villa con vinaza.

La sanción original, establecida mediante la Resolución AG-0688-2014 del 3 de octubre de 2014, fijó un monto de B/. 608,930.44 tras comprobarse la afectación ambiental. Aunque la empresa interpuso recursos judiciales, la sanción se mantuvo sin cambios, pero el pago no se había hecho efectivo hasta ahora.

En diciembre de 2025, la Dirección Regional de MiAmbiente remitió el expediente al Juzgado Ejecutor de la institución para iniciar el cobro coactivo. Como parte de las medidas legales, se enviaron oficios a bancos e instituciones gubernamentales, incluyendo la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, logrando el secuestro de 69 vehículos y una cuenta bancaria de la empresa.

Estas acciones permitieron que Campos de Pesé, S.A. cancelara la totalidad de la multa, cuyo monto actualizado ascendió a B/. 669,823.48, pago que se hizo efectivo el 11 de febrero de 2026.

MiAmbiente destacó que la medida fortalece la capacidad institucional para garantizar el cumplimiento de sanciones ambientales y exhorta a otras empresas a regularizar voluntariamente sus obligaciones pendientes.

En 2022, el Órgano Judicial declaró cumplida la pena de la empresa Campos de Pesé, S.A., condenada como autora de un delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial, por la contaminación del río La Villa, esta vez con el herbicida atrazina, luego del cumplimiento del pago de una multa a favor del Tesoro Nacional por la suma de un millón de dólares.

