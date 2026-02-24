APM Terminals informa avances en la fase de estabilización del puerto de Balboa

APM Terminals Panamá inició ayer la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, con el objetivo de asegurar la continuidad del hub logístico del país mientras se instala un nuevo sistema operativo que permitirá retomar el movimiento de contenedores con el menor impacto posible.

Ciudad de Panamá, Panamá/APM Terminals Panamá informó que la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, en la costa del Pacífico, avanza de acuerdo con el plan de trabajo diseñado, garantizando la operatividad del puerto con el menor impacto posible para clientes y operadores logísticos.

Los avances reportados hasta la fecha incluyen:

Recepción de contenedores: Se retomó la recepción de contenedores de exportación y vacíos por la garita, abierta de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Actualmente, aún no se entregan contenedores de importación.

Se retomó la recepción de contenedores de exportación y vacíos por la garita, abierta de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Actualmente, aún no se entregan contenedores de importación. Protección de mercancía perecedera: Todos los contenedores refrigerados con productos perecederos se mantienen conectados a energía y bajo monitoreo constante.

Todos los contenedores refrigerados con productos perecederos se mantienen conectados a energía y bajo monitoreo constante. Capacitación del personal: El personal avanza satisfactoriamente en la formación sobre el nuevo sistema operativo, asegurando una transición eficiente en la gestión de datos y carga.

El personal avanza satisfactoriamente en la formación sobre el nuevo sistema operativo, asegurando una transición eficiente en la gestión de datos y carga. Comunicación con clientes: Se mantiene activo el canal de consultas CSBalboa@apmterminals.com para brindar acompañamiento continuo durante este proceso.

Se mantiene activo el canal de consultas CSBalboa@apmterminals.com para brindar acompañamiento continuo durante este proceso. Inventario y auditoría: Bajo la supervisión de la Autoridad Marítima de Panamá, se realiza un inventario y auditoría de todos los activos para garantizar que cada equipo cumpla con los estándares necesarios para una operación estable.

Ayer, APM Terminals Panamá inició la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, con el objetivo de asegurar la continuidad del hub logístico del país mientras se instala un nuevo sistema operativo que permitirá retomar el movimiento de contenedores con el menor impacto posible.

Durante esta etapa, la prioridad será proteger la continuidad y confiabilidad del hub logístico, así como garantizar la seguridad de la carga y de las personas, mientras se desarrollan tareas técnicas, operativas y de capacitación.

La acción se da luego del refrendo del contrato para operar por 18 meses el puerto de Balboa, luego de que quedara en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company.

Puedes leer: APM Terminals inicia fase de estabilización en el puerto de Balboa