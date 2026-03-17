Lotería Fiscal regional: Facturas emitidas entre marzo y mayo participarán de los nuevos sorteos

Con esta nueva modalidad regional, se espera no solo aumentar la participación, sino también generar un impacto más equitativo en todo el territorio nacional.

La Lotería Fiscal inicia una nueva etapa con la implementación de su modalidad regional, una estrategia con la que las autoridades buscan mantener el incentivo a los consumidores para solicitar facturas y, al mismo tiempo, fortalecer la cultura tributaria en el país.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó a través de sus redes sociales que participarán todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026, periodo durante el cual los ciudadanos podrán reunir sus comprobantes de compra para optar por premios en sorteos que ahora se realizarán por regiones.

Esta nueva fase da paso al nuevo formato regionalizado con el objetivo de ampliar el alcance del beneficio y aumentar la participación ciudadana en distintas provincias, descentralizando así los sorteos.

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¿Cómo funcionará la modalidad regional?

El país ha sido dividido en cuatro regiones:

Región 1: Panamá

Panamá Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Panamá Oeste, Colón y Darién Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Cada región tendrá su propio sorteo, cuyas fechas serán anunciadas a través de los canales oficiales.

Requisitos para participar

Las autoridades recordaron que para participar, los contribuyentes deben:

Colocar cinco facturas dentro de sobres tamaño carta o más pequeños.

dentro de sobres tamaño carta o más pequeños. Utilizar sobres blancos o manila .

. Incluir únicamente la información personal en la parte exterior.

Además, se prohíbe el uso de sobres de otros colores, tamaños mayores o con elementos llamativos como stickers, dibujos o decoraciones.

Incentivo a la formalidad

La Lotería Fiscal ha sido impulsada como una herramienta para combatir la evasión y promover la formalidad comercial. Con esta nueva modalidad regional, se espera no solo aumentar la participación, sino también generar un impacto más equitativo en todo el territorio nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a exigir su factura en cada compra, recordando que esta práctica no solo permite participar en los sorteos, sino que también contribuye al fortalecimiento del sistema tributario.