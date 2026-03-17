Reactivan proyecto de primera carretera ecológica y anuncian nuevo parque nacional en Colón

El proyecto contempla tanto la nueva vía como el parque nacional Sierra Llorona, y según lo informado, la carretera presenta un avance aproximado del 40%.

Colón/El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente anunciaron la reactivación de la construcción de la primera carretera ecológica en Panamá, junto con la creación de un nuevo parque nacional que busca proteger la vida silvestre.

En ese sentido, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que se trata de un día histórico para la provincia de Colón y para el país, al tratarse de un proyecto sin precedentes en materia ambiental.

Este proyecto lo había detenido la Corte Suprema, porque no se estaba cuidando el ambiente”. Señaló que una sola carretera se había dividido en dos estudios de impacto ambiental, como si no fuera un solo impacto. Claro que lo es. Y por eso lo detuvo la Corte”, expresó.

No obstante, indicó que, por iniciativa del presidente de la República, José Raúl Mulino, se logró retomar el proyecto mediante una nueva fórmula de trabajo. “Él quiso e insistió junto a la comunidad colonense que había que terminar esto, el ministro de Obras Públicas, y mi persona, los dos ministerios y nuestros equipos, logramos una fórmula para resolverlo”.

El titular de Ambiente detalló que la obra contará con medidas específicas para minimizar su impacto ambiental.

Crear la primera carretera ecológica que no va a permitir paso de equipo pesado, va a tener un límite de 40 kilómetros de velocidad, va a tener 35 pasos de fauna en 28 kilómetros de recorrido, para garantizar que no se afecta la fauna. Y además de eso va a tener garitas de guardaparques en cada una de las entradas y un mirador en el centro para la gente”.

Asimismo, destacó que este modelo será replicado en otras zonas del país. “Esta primera carretera ecológica es el modelo que vamos ahora a replicar en el resto del país. Pero además de eso, creamos el nuevo parque Sierra Llorona. 16,400 hectáreas protegidas de una biodiversidad extraordinaria que además crea un corredor biológico entre el Parque Nacional Chagres de la Cuenca del Canal y el Parque Portobelo en la Cuenca del Caribe. O sea, hemos logrado mejorar la parte ambiental para los colonenses y para la República de Panamá y permitir una obra con desarrollo sostenible”, dijo.

El proyecto contempla tanto la nueva vía como el parque nacional Sierra Llorona, y según lo informado, la carretera presenta un avance aproximado del 40%.

Con información de Jorge Quirós.