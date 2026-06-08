Bebé sale expulsado de una camioneta durante persecución policial en Arkansas; cuatro menores resultan heridos

Según las autoridades, el impacto provocó que un bebé de cuatro meses, que presuntamente no viajaba sujeto a un sistema de retención infantil, saliera despedido del vehículo.

Una persecución policial en Arkansas terminó con un aparatoso accidente que dejó a cuatro menores lesionados, entre ellos un bebé de apenas cuatro meses que salió expulsado del vehículo durante el siniestro. El caso ha generado un intenso debate en Estados Unidos sobre la posibilidad de endurecer las sanciones contra conductores que intentan escapar de las autoridades mientras transportan niños.

El incidente ocurrió el pasado 24 de mayo en el condado de Ouachita, aunque volvió a captar atención pública luego de que la Arkansas State Police difundiera el video oficial del operativo el 5 de junio.

Conductor habría huido tras intento de detención

De acuerdo con la versión oficial, un agente intentó detener una Toyota Highlander por una infracción de tránsito en la ciudad de Camden.

Las autoridades identificaron al conductor como Tyrice Fletcher, de 28 años, residente de El Dorado. Según el informe policial, el hombre ignoró las señales de alto y emprendió la fuga a velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora por una carretera del condado de Ouachita.

La policía indicó además que durante la huida el conductor habría realizado maniobras peligrosas, incluyendo el ingreso al carril contrario, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía.

Las investigaciones señalan que la persecución concluyó cuando el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva. Posteriormente, la SUV atravesó un terreno residencial, impactó contra un poste y terminó volcada debajo de cables eléctricos energizados.

Según las autoridades, el impacto provocó que un bebé de cuatro meses, que presuntamente no viajaba sujeto a un sistema de retención infantil, saliera despedido del vehículo.

Otros tres menores, todos menores de seis años, permanecían dentro de la SUV al momento del accidente y fueron rescatados por los agentes que llegaron al lugar. La policía informó que ninguno de los niños utilizaba cinturón de seguridad ni dispositivos adecuados de protección infantil.

Tras el accidente, los cuatro niños fueron llevados al Ouachita County Medical Center para recibir atención médica. Los reportes oficiales indican que los menores sufrieron lesiones consideradas leves y permanecieron bajo observación. Las autoridades también contactaron a la madre de los niños para informarle sobre lo ocurrido y coordinar su presencia en el hospital.

Policía asegura que desconocía la presencia de menores

Uno de los puntos más relevantes de la investigación es que los agentes aseguran que desconocían que había niños dentro del vehículo durante la persecución. Según declaraciones del coronel Mike Hagar, director de la Arkansas State Police, la presencia de menores es un factor determinante a la hora de decidir si una persecución debe continuar o ser suspendida.

El funcionario explicó que el agente involucrado no tenía conocimiento de que viajaban niños en la SUV cuando se iniciaron las maniobras para detener al conductor.

El caso ha impulsado una discusión entre autoridades estatales sobre la necesidad de imponer castigos más estrictos a quienes protagonizan fugas policiales mientras transportan menores de edad.

Hagar cuestionó duramente la conducta del conductor y señaló que resulta difícil comprender que una persona decida escapar de las autoridades poniendo en riesgo la vida de sus propios hijos. Asimismo, reiteró que la policía estatal mantendrá su política de persecuciones y continuará buscando mecanismos para responsabilizar a quienes generen situaciones de alto riesgo para la población.

Video muestra el rescate de los menores

Las imágenes difundidas por la policía muestran a varios agentes auxiliando a los niños tras el accidente. En uno de los momentos más impactantes del video, un oficial ingresa a la SUV volcada para rescatar a uno de los menores antes de que el conductor fuera plenamente asegurado por las autoridades.

Posteriormente, los investigadores encontraron un arma de fuego cargada dentro del vehículo, lo que elevó aún más la peligrosidad de la intervención.

El director de la policía estatal reconoció que algunos agentes asumieron riesgos significativos durante el rescate, pero destacó que su prioridad fue proteger la vida de los niños. Según Hagar, los oficiales decidieron actuar de inmediato debido a la gravedad de la situación y a la presencia de menores heridos dentro del vehículo.