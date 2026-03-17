Migración expulsa y deporta a 33 ciudadanos nicaragüenses; uno tenía antecedentes por femicidio

El traslado se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en un vuelo con destino a Managua.

Panamá/Panamá deportó y expulsó a través del Servicio Nacional de Migración a de 33 ciudadanos nicaragüenses por incumplir la normativa migratoria vigente.

Entre los casos detectados, las autoridades identificaron a varios ciudadanos con faltas administrativas, destacando el reingreso irregular al país luego de haber sido previamente deportados, una práctica que continúa representando un desafío para las autoridades.

Además, uno de los expulsados mantenía antecedentes por delitos graves, incluyendo femicidio y portación y uso de arma de fuego, lo que elevó la relevancia del operativo desde el punto de vista de seguridad.

Del total de personas retornadas, 18 eran mujeres, en un proceso que, según informó la entidad, se llevó a cabo respetando los protocolos establecidos y garantizando los derechos humanos de los involucrados. El traslado se realizó desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en un vuelo con destino a Managua.

La operación forma parte del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que busca fortalecer una gestión migratoria ordenada, segura y apegada a la ley.

Con esta acción, el Servicio Nacional de Migración reiteró su compromiso con el fortalecimiento del control migratorio, la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales, en coordinación con otras autoridades.