Compras internacionales y transacciones digitales: Caja de Ahorros lanza nueva tarjeta Clave desde el 1 de abril

Para quienes deseen el cambio de forma inmediata, pueden acercarse a cualquiera de las más de 60 sucursales de la Caja de Ahorros para hacer el reemplazo como reposición, con un costo de $15.

Ciudad de Panamá/La Caja de Ahorros impulsa una nueva versión de la tarjeta Clave, accesible a partir del 1 de abril, con funcionalidades ampliadas para compras internacionales y transacciones digitales, confirmó Santino Tapia, gerente de Banca de Consumo del banco.

"Primero que todo, esto es un hito no solamente de la Caja de Ahorros y de Telerred, quien procesa esta tarjeta Clave que hemos tenido por más de 30 años en este país. Es una alianza con Discover, una marca internacional, para que esta tarjeta pueda hacer transacciones fuera de Panamá", explicó Tapia.

Tapia detalló que la nueva tarjeta permite utilizar los fondos de cuentas de ahorro y corrientes en puntos de venta de la red Discover a nivel mundial, así como en plataformas digitales como Spotify, Apple, Netflix y Amazon.

Sobre el retiro de efectivo, confirmó: "Por supuesto. En todos los más de 1.8 millones de cajeros automáticos a nivel mundial puedes extraer dinero".

Ventajas y acceso

"La ventaja que tiene ahora es que la vieja tarjeta Clave estaba limitada en un momento dado solamente a hacer transacciones en Panamá en comercios afiliados. Ahora vas a poder ir a cualquier lugar del mundo y hacer compras con tu tarjeta Clave en cualquier comercio a nivel mundial", señaló el ejecutivo.

Tapia destacó como atractivo principal la posibilidad de realizar transacciones en e-commerce: "Puedes comprar en internet con tu tarjeta Clave".

Sobre el acceso al producto, indicó: "Nosotros tenemos aproximadamente un poco más de 100,000 tarjetas Clave. A todas las tarjetas que están en renovación mes a mes se les va a otorgar su nueva tarjeta con estas bondades".

Para quienes deseen el cambio de forma inmediata, pueden acercarse a cualquiera de las más de 60 sucursales de la Caja de Ahorros para hacer el reemplazo como reposición, con un costo de $15. "A partir del 1 de abril ya pueden acercarse a nuestras 60 sucursales a poder hacer el reemplazo de sus tarjetas", reiteró.

En cuanto al balance de la entidad, Tapia reveló que manejan entre $2,000 y $3,000 millones en cartera de hipotecas: "Somos el segundo banco más grande en la cartera hipotecaria, pero somos el número uno en lo que es ley preferencial".

Además, cuentan con $1,000 millones en préstamos personales, autos y tarjetas de crédito, posicionándose como "el tercero más grande de la República con los préstamos personales".

Tapia también destacó que este año cruzaron por primera vez la cartera de $1,000 millones en crédito corporativo, lo que "nos establece dentro de una cadena de valor para poder otorgar nuestras hipotecas".