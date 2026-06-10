MiBus movilizó más de 61.8 millones de pasajeros entre enero y mayo

La empresa indicó que durante abril y mayo la demanda se mantuvo estable, con más de 12.8 y 13.1 millones de pasajeros, respectivamente.

MiBus reportó un incremento de más de 7.2 millones de pasajeros movilizados durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la empresa encargada del transporte público en la ciudad de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y mayo de este año el sistema transportó 61,874,885 pasajeros, mientras que en el mismo período de 2025 se registraron 54,578,710 usuarios.

Esto representa un aumento de 7,296,175 pasajeros adicionales, equivalente a un crecimiento de aproximadamente 13.4%.

Marzo registró la mayor demanda

Según MiBus, el comportamiento de la demanda mostró una tendencia positiva y sostenida durante los primeros meses del año.

Tras iniciar enero con más de 11.5 millones de pasajeros y registrar una disminución habitual en febrero, el sistema alcanzó su punto más alto en marzo, cuando movilizó 13.4 millones de usuarios, impulsado por el retorno a las actividades académicas y laborales.

La empresa indicó que durante abril y mayo la demanda se mantuvo estable, con más de 12.8 y 13.1 millones de pasajeros, respectivamente.

En cuanto a la operación del servicio, MiBus informó que durante mayo de 2026 se realizaron 267,574 viajes, cifra inferior a los 275,287 viajes efectuados en mayo de 2025.

No obstante, la empresa destacó que el incremento en la movilización de usuarios evidencia una mayor eficiencia operativa, optimización de rutas y una mejor ocupación de la red de transporte.

Contratan 63 nuevos trabajadores

La compañía también informó que durante este período incorporó 63 nuevos colaboradores, principalmente para funciones operativas como conductores de buses y técnicos de mantenimiento.

MiBus señaló que estas contrataciones buscan garantizar la continuidad del servicio y fortalecer las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota.

Actualmente, la empresa mantiene una fuerza laboral superior a los 4,000 trabajadores.

Nuevos autobuses en camino

Como parte de sus planes de mejora, MiBus adelantó que trabaja en la optimización de rutas, el fortalecimiento de los programas de mantenimiento y la capacitación continua del personal.

Además, confirmó la próxima incorporación de nuevos autobuses a la flota, como parte de los proyectos orientados a mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte público.