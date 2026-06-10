Nueva cárcel en Herrera: Mingob abre licitación por $177 millones para complejo penitenciario en Santa María

El Ministerio de Gobierno publicó este lunes el pliego de cargos para el diseño, construcción y mantenimiento del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María.

Panamá tendrá una nueva cárcel en el interior del país, y se pondrá en marcha con la adjudicación del pliego de cargos lanzado por el Ministerio de Gobierno, que abrió este lunes una licitación pública para construir el Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, bajo un monto de $177.2 millones y que se levantará en el corregimiento de Los Canelos, en el distrito de Santa María, provincia de Herrera.

El proceso fue publicado en el sistema PanamaCompra el 8 de junio de 2026, con número de proceso 2026-0-17-01-06-LP-000007.

Qué contempla la obra

El contrato no es solo de construcción. Quien gane la licitación deberá hacerse cargo del estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del complejo, todo incluido en el precio de referencia. El proyecto está pensado para albergar a 3,000 personas, entre privados de libertad, custodios y personal administrativo.

Procesados : 30% de la población, divididos en módulos de mínima (30%) y media seguridad (70%).

: 30% de la población, divididos en módulos de mínima (30%) y media seguridad (70%). Condenados : 70% de la población, distribuidos en mínima (30%), media (60%) y alta seguridad (10%).

: 70% de la población, distribuidos en mínima (30%), media (60%) y alta seguridad (10%). Custodios: hasta 450 efectivos, con dormitorios, áreas de descanso, gimnasio, salas de capacitación y servicios propios.

El diseño deberá incluir pabellones, cocina, comedor, talleres, aulas, áreas deportivas, clínica, biblioteca, área de oración, administración y sistemas de vigilancia y seguridad. También se exige accesibilidad universal y soluciones de ventilación e iluminación natural.

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Plazos y condiciones

Las empresas interesadas tendrán hasta el 23 de julio de 2026 a las 10:00 a.m. para presentar sus propuestas. Una reunión previa de homologación está programada para el 2 de julio en las oficinas del Ministerio de Gobierno, en el Palacio de Gobierno, Casco Antiguo.

El plazo de ejecución de la obra es de 2,190 días calendario, unos seis años, con una vigencia de contrato de 2,280 días. El pago se hará a crédito con un término de 90 días, y se contempla un anticipo del 10% del monto adjudicado contra una fianza de igual valor.

Requisitos exigentes para participar

La licitación establece condiciones financieras y técnicas de alto nivel. Entre los requisitos más relevantes, la empresa interesada deberá demostrar una facturación mínima anual equivalente al 100% del precio de referencia en 2024 y 2025, es decir, más de $177 millones por año.

Además, deberá presentar al menos dos contratos terminados de obras similares, centros penitenciarios, hospitales, aeropuertos o edificios de alta seguridad, con montos iguales o superiores a $100 millones cada uno, ejecutados en los últimos diez años.

El equipo técnico mínimo requerido incluye un arquitecto, un ingeniero estructural, un gerente de proyectos, un residente de obra, un ingeniero electromecánico, un especialista en seguridad y salud ocupacional y un consultor ambiental, todos con experiencia comprobada.

Las multas por incumplimiento están fijadas en el 4%, y la fianza de cumplimiento asciende al 50% del monto adjudicado.