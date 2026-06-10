Transportistas de Panamá Oeste piden al MOP volver a utilizar el puente de las Américas

El pase de los buses sería de lunes a viernes de 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m Los fines de semana, todo el día.

Panamá/Transportistas de Panamá Oeste realizaron este jueves una caminata hacia el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para solicitar que se les permita volver a utilizar el puente de las Américas, una restricción que, según afirman, ha complicado sus operaciones, incrementado costos y afectado a miles de usuarios.

La petición surge luego de las medidas implementadas tras el incendio registrado en abril bajo la estructura del puente, que llevaron a limitar el paso de determinados vehículos pesados y buses de ruta.

Los transportistas sostienen que el desvío obligatorio por el puente Centenario ha prolongado los recorridos y generado dificultades tanto para los conductores como para los pasajeros. Por ello, proponen que el pase de los buses sería de lunes a viernes de 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y los fines de semana, todo el día.

Estamos solicitando al Ministerio de Obras Públicas cruzar por el Puente de las Américas. Ya sabemos de los inconvenientes del Puente de las Américas, pero estamos solicitando que sea por lo menos de 7 de la mañana a 4 de la tarde, que es una hora en la que hay menos vehículos. De lunes a viernes, y sábado y domingo todo el día”, manifestó Berisinio González, transportista de Panamá Oeste.

La propuesta plantea habilitar el paso de los denominados buses “de lata” y vehículos tipo nevera durante horarios específicos, con el objetivo de reducir el impacto sobre la estructura y, al mismo tiempo, facilitar la movilidad de los usuarios.

Los conductores aseguran que la situación se ha vuelto cada vez más difícil debido al estado de la vía que conduce al puente Centenario.

“Correcto, estamos pasando por el puente del Centenario; la misma carretera en su pavimento está bastante deteriorada”, indicó González.

Además del deterioro de la carretera, los transportistas afirman que la modificación de las rutas les ha costado pasajeros.

“Han perdido demasiados usuarios que están viajando por el puente y ellos tienen que viajar por el Centenario. La situación en los buses de Arraiján es bastante difícil, ya que la flota es de lata y no podemos pasar por el puente de las Américas”, expresó otro transportista.

Según los dirigentes del sector, muchos pasajeros optan por bajar en las vías principales y buscar otros medios de transporte para llegar más rápido a sus destinos, especialmente aquellos que se dirigen hacia áreas como 5 de Mayo o 4 de Julio.

La solicitud será entregada formalmente al Ministerio de Obras Públicas para que sea evaluada por las autoridades. No obstante, el MOP ha reiterado en diversas ocasiones que las restricciones buscan disminuir la presión sobre el puente de las Américas y mejorar el ordenamiento del tránsito, en medio del crecimiento vehicular que registra Panamá Oeste.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.