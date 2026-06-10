Nueva línea de transmisión eléctrica Panamá II - Bayano: Etesa anuncia consulta pública

La nueva línea conectará la subestación Panamá II con la Central Hidroeléctrica Bayano y tendrá una longitud aproximada de 73 kilómetros, doble circuito de 230 kV, conductor 1200 ACAR y una capacidad de 500 MVA en condiciones normales de operación.

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) anunció la apertura de una consulta pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II del proyecto para la construcción de una nueva línea de transmisión eléctrica de 230 kilovoltios Panamá II - Bayano.

Según el aviso publicado este miércoles 10 de junio, la consulta estará disponible durante ocho días hábiles contados a partir de la última publicación del aviso, período en el que los ciudadanos podrán presentar observaciones ante el Ministerio de Ambiente de manera presencial o digital.

De acuerdo con la información divulgada por Etesa, el proyecto contempla el suministro, montaje, comisionado, puesta en servicio y obras civiles para una nueva línea de transmisión de 230 kV Panamá II–Bayano, que reemplazará la infraestructura actualmente en operación, construida durante la época en que se desarrolló la represa y Central Hidroeléctrica Bayano.

La nueva línea conectará la subestación Panamá II con la Central Hidroeléctrica Bayano y tendrá una longitud aproximada de 73 kilómetros, doble circuito de 230 kV, conductor 1200 ACAR y una capacidad de 500 MVA en condiciones normales de operación.

El proyecto se desarrollará en los corregimientos de Las Garzas, Las Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín, 24 de Diciembre y Tocumen, en el distrito de Panamá. También abarcará los corregimientos de Cañita, Chepo Cabecera, El Llano y Las Margaritas, en el distrito de Chepo.

Etesa indicó que las obras se ejecutarán principalmente sobre la servidumbre existente y que se incorporará una seccionalización para la futura subestación de Chepo. Además, se utilizarán vías de acceso ya existentes que atraviesan fincas agropecuarias y que requerirán adecuaciones puntuales.

El estudio establece que el área de influencia directa del proyecto comprende 301.80 hectáreas, mientras que el área de influencia indirecta alcanza las 7,067.87 hectáreas.

Entre los posibles impactos ambientales identificados figuran alteraciones en la calidad del aire, incremento de ruido y vibraciones, afectaciones al suelo, aumento del riesgo de erosión y deslizamientos, reducción de cobertura vegetal, impactos sobre la fauna silvestre y posibles molestias para la población cercana.

No obstante, el documento también señala beneficios potenciales, entre ellos la generación de empleos, el impulso a la economía local y regional, y el fortalecimiento del sistema energético nacional.

Como parte de las medidas de mitigación, Etesa propone el mantenimiento periódico de equipos, el manejo adecuado de materiales peligrosos, la reducción de emisiones de ruido, la capacitación de trabajadores en materia de protección ambiental y la comunicación permanente con las comunidades cercanas al proyecto.

El estudio podrá ser consultado en la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, ubicada en Albrook, en la Dirección Regional de Panamá Este en Chepo y de manera digital a través de la plataforma e-SEVIA de MiAmbiente.

El aviso precisa que para este proyecto no se requiere la realización de un foro público y corresponde a la primera publicación oficial del proceso de consulta.

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