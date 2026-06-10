Minsa fortalece la atención crítica infantil con el traslado de ventiladores al Hospital José Domingo De Obaldía

Los siete ventiladores refuerzan la atención especializada de niños y recién nacidos en Chiriquí

David Chiriquí/El Ministerio de Salud (Minsa) trasladó siete ventiladores mecánicos al Hospital Materno Infantil Dr. José Domingo De Obaldía (HJDDO), en Chiriquí, con el objetivo de reforzar la atención de pacientes pediátricos y gineco-obstétricos en estado crítico.

La medida busca optimizar el uso de los recursos hospitalarios disponibles en la red pública de salud y fortalecer la capacidad de respuesta de uno de los principales centros de referencia médica del país.

Los equipos fueron trasladados desde el Hospital José Félix Espinoza Barroso, en Bugaba, donde permanecían sin uso debido al proceso de reactivación de servicios tras la apertura de esa instalación. El traslado incluye tres ventiladores estacionarios y cuatro ventiladores de transporte, que serán utilizados mientras concluye la habilitación de las áreas pediátricas del hospital bugabeño.

Según el Minsa, una vez entren en funcionamiento estos servicios, se realizará la reasignación correspondiente del equipamiento.

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El director médico del Hospital José Domingo De Obaldía, Jorge Ng Chinkee, destacó que estos equipos son esenciales para la atención de pacientes críticamente enfermos.

“Este equipamiento nos permite salvaguardar la vida de nuestros pacientes más graves. Debemos recordar que este hospital es un centro de referencia regional donde se atienden los casos de mayor complejidad pediátrica y gineco-obstétrica del occidente del país”.

El Hospital José Domingo De Obaldía es el único centro hospitalario del interior del país que cuenta con unidades de cuidados intensivos pediátricos y gineco-obstétricos. Atiende pacientes provenientes de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y la zona sur de Costa Rica.

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Actualmente, el hospital dispone de 26 camas de cuidados intensivos, 20 destinadas a pacientes pediátricos y seis para atención ginecoobstétrica Con la incorporación de estos siete ventiladores, se fortalece la capacidad de atención especializada en la región occidental del país.