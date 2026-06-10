Alcalde de Pedasí recuerda deuda acumulada de $500 millones pese a transferencia total del IBI en 2027

Indicó que existen al menos 64 municipios que dependen en gran medida de subsidios estatales para mantener sus operaciones, debido a que sus ingresos propios resultan insuficientes.

Los municipios del país recibirán en 2027 la totalidad de los recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), luego de que el Gobierno incorporara $196 millones en el presupuesto general del Estado. Sin embargo, desde la Asociación de Alcaldes de Panamá (Adalpa) advierten que la medida no representa un aumento de fondos, sino el cumplimiento de una obligación legal que, según sostienen, se incumplió durante los últimos cinco años.

Miguel Batista, presidente de Adalpa, explicó que los recursos corresponden a lo establecido en la Ley de Descentralización, que dispone que los ingresos generados por el IBI deben ser transferidos a los gobiernos locales.

“No podemos hablar de un aumento, podemos hablar de que se está cumpliendo con la ley, con la normativa de descentralización”, expresó.

Según Batista, la decisión se produjo tras conversaciones sostenidas con la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ejecutivo, que finalmente acordaron transferir los $196 millones correspondientes a la recaudación del impuesto.

El dirigente explicó que la distribución de estos recursos no implicará incrementos significativos para todos los municipios, debido a la fórmula establecida por la ley.

Detalló que el impuesto recaudado en cada distrito regresa principalmente al municipio donde fue generado, mientras que otra parte se destina a un fondo solidario que garantiza un mínimo de $500 mil para cada municipio. Los recursos restantes se distribuyen de acuerdo con criterios poblacionales, por lo que los municipios con mayor cantidad de habitantes recibirán montos más elevados.

Batista recordó que estos fondos representan una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos locales, permitiéndoles ejecutar proyectos comunitarios y cubrir parte de sus operaciones.

Asimismo, señaló que los municipios que reciben recursos del fondo solidario pueden destinar hasta el 25% para gastos de funcionamiento, mientras que los municipios de mayor tamaño, como Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón, solo pueden utilizar el 10% para ese fin.

Deuda de más de $500 millones

El presidente de Adalpa afirmó que durante los últimos cinco años no se transfirió la totalidad de los recursos que establece la ley, generando una deuda acumulada cercana a los $500 millones.

Estamos hablando de alrededor de 500 millones en esos cinco años que no se habían entregado al gobierno local”, precisó.

No obstante, indicó que la transferencia prevista para 2027 no cubre esos montos pendientes, por lo que los alcaldes continúan impulsando reformas a la ley vigente y solicitan una revisión de los subsidios municipales.

Batista sostuvo que los gobiernos locales han tenido que asumir nuevas responsabilidades en los últimos años, mientras enfrentan un aumento sostenido de costos relacionados con combustible, cuotas de la Caja de Seguro Social, prima de antigüedad, oficinas de bienestar animal y otros servicios.

Indicó que existen al menos 64 municipios que dependen en gran medida de subsidios estatales para mantener sus operaciones, debido a que sus ingresos propios resultan insuficientes.

Como ejemplo, mencionó el caso del Municipio de Parita, que recibe uno de los subsidios más bajos del país con $123 mil al año, pese a las responsabilidades que debe atender en materia de aseo, ornato y mantenimiento de infraestructura pública.

El gobierno local, es un minigobierno", señaló al destacar las obras que deben realizar pese a la falta de recursos.

De acuerdo con Batista, los fondos de descentralización han permitido desarrollar cientos de proyectos en todo el país, principalmente en infraestructura vial, educación, agua potable y mejoramiento de espacios públicos.

Señaló que actualmente existen alrededor de 900 proyectos de caminos y carreteras, más de 400 iniciativas vinculadas a educación y diversas obras relacionadas con agua potable, recreación y equipamiento comunitario.

También destacó que gran parte de los municipios del interior son responsables de la recolección de basura, por lo que utilizan estos recursos para adquirir camiones, equipos y mejorar los servicios municipales.

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Descentralización

Ante los cuestionamientos que persisten por los casos investigados dentro de la conocida "descentralización paralela", Batista sostuvo que dichos fondos operaban bajo un esquema distinto al de los programas regulares de descentralización.

Explicó que tanto los recursos del IBI como los del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) están sujetos a consultas ciudadanas, revisiones de la Contraloría General de la República y supervisión de la AND antes de ser ejecutados.

Batista aseguró que los municipios han fortalecido sus mecanismos de control y transparencia mediante capacitaciones y auditorías, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

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