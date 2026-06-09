Municipios recibirán $196 millones en fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles para 2027

Roxana Méndez, directora de la Autoridad de Descentralización, destacó que este logro es resultado de las gestiones sostenidas durante los últimos meses ante el MEF para asegurar que los municipios cuenten con los recursos que por ley les corresponden.

Para 2027, todos los municipios del país recibirán la totalidad del estimado de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobara la incorporación de $196 millones dentro del presupuesto general del Estado.

Así lo dio a conocer la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) este martes 9 de junio, destacando que la medida permitirá a los gobiernos locales mayores capacidades para planificar, ejecutar proyectos y atender las necesidades de sus comunidades.

Según la AND, será la primera vez desde 2021 que los municipios recibirán la totalidad del monto estimado de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Además, la incorporación de los $196 millones proyectados dentro del presupuesto regular del Estado para la vigencia 2027 permite dejar atrás el esquema de asignaciones parciales mediante transferencias extraordinarias, brindando a los gobiernos locales mayor estabilidad financiera, previsibilidad presupuestaria y mejores condiciones para planificar y ejecutar proyectos en beneficio de sus comunidades.

Roxana Méndez, directora de la institución, destacó que este logro es resultado de las gestiones sostenidas durante los últimos meses ante el MEF para asegurar que los municipios cuenten con los recursos que por ley les corresponden y puedan responder de manera más efectiva a las necesidades de la población.

El reclamo

Esta solicitud había sido reiterada por la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), quienes en distintas ocasiones habían solicitado al Gobierno que se cumpliera la ley y se transfirieran a las alcaldías los fondos provenientes del IBI, tal como lo establece la Ley 37 que descentraliza la administración pública.

Según había explicado Nadine González, presidente de Amupa, al menos 81 alcaldías del país enfrentan limitaciones para cubrir gastos operativos y desarrollar obras comunitarias debido a la falta de transferencia completa de estos recursos.

Según los cálculos presentados por la organización, para la vigencia fiscal de 2026 se estimaron 193 millones de dólares en recaudación, pero en el presupuesto aprobado solo se contemplan 86 millones, lo que representa 113 millones menos para los gobiernos locales.

Agregó que en los últimos seis años se ha acumulado una mora superior a los 502 millones de dólares que debieron haber sido enviados a los gobiernos locales.

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