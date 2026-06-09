Fuga en La Joyita: Ministerio Público logra 126 detenciones y 21 condenas contra reos evadidos

Todas las condenas se sumarán a las penas efectivas que los sentenciados deben cumplir por los delitos que motivaron originalmente su privación de libertad.

Una semana después de la fuga de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, la Procuraduría General de la Nación continúa obteniendo resultados como parte de las investigaciones que se originaron relacionadas con la evasión de estos reclusos.

Hasta el momento, de estos 195 evadidos, 174 han sido recapturados y 21 siguen prófugos.

Según informó el Ministerio Público, a la fecha, se han celebrado 33 audiencias ante los tribunales de justicia, producto del trabajo coordinado de los fiscales y de las diligencias de investigación desarrolladas desde que se produjo este hecho.

Como resultado de estas actuaciones judiciales, se han logrado 126 detenciones provisionales y 21 sentencias condenatorias mediante acuerdos de pena, distribuidas de la siguiente manera:

5 condenas de 36 meses de prisión.

14 condenas de 42 meses de prisión.

1 condena de 44 meses de prisión.

1 condena de 47 meses de prisión.

Todas las condenas se sumarán a las penas efectivas que los sentenciados deben cumplir por los delitos que motivaron originalmente su privación de libertad.

Para este martes 9 de junio está prevista la reanudación de dos audiencias que quedaron pendientes de la semana anterior, programadas para las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, respectivamente.

Durante los operativos que mantienen los estamentos de seguridad para recapturar a los delincuentes, han realizado además 11 hallazgos de armas y municiones, atendidos por la Sección de Atención Primaria Metropolitana en materia de delitos comunes, así como cinco hallazgos de sustancias ilícitas, que son investigados por la Fiscalía Superior de Drogas.

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad mantiene el operativo “Cerrojo” en este centro penitenciario, como parte de las acciones de control tras la evasión masiva.

En tres días de operaciones, agentes han desmantelado cada espacio de la cárcel y han logrado ubicar artículos prohibidos, entre estas armas de fuego, dinero en efectivo, abanicos, equipos de sonido, más de 150 celulares, cargadores, antenas Starlink y diversos artículos de ingreso prohibido que, según los estamentos de seguridad, representaban una amenaza para el orden y la seguridad dentro del recinto.

De igual forma, se mantienen los operativos para ubicar a los 21 individuos que siguen prófugos.

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