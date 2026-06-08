Canal de Panamá reducirá calado de buques Neopanamax como medida preventiva ante posible impacto de El Niño

Las proyecciones climáticas indican que los efectos de El Niño podrían extenderse hasta 2027, por lo que el Canal de Panamá mantiene activas diversas estrategias de ahorro y administración eficiente del agua.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció una reducción del calado permitido para los buques que transiten por las esclusas Neopanamax a partir del próximo 3 de julio, como parte de las estrategias de ahorro de agua implementadas ante la posible incidencia del fenómeno climático de El Niño.

La medida busca garantizar la seguridad de las operaciones y preservar los recursos hídricos que abastecen la vía interoceánica, ante la posibilidad de que los niveles de los lagos que alimentan el Canal registren una disminución durante los próximos meses.

El calado es la profundidad a la que se hunde una embarcación en el agua. En términos prácticos, la reducción anunciada obligará a algunos buques a transportar menos carga para poder navegar con seguridad bajo las nuevas condiciones operativas.

”Previendo que el Lago Gatún ha estado bajando a raíz de las pocas lluvias que han habido en mayo y está muy cerca ya de los 85 pies, indicativo que tenemos que hacer todas las medidas para que se pueda mantener el lago en el mismo nivel dentro de lo posible” indicó Boris Moreno, vicepresidente de operaciones de la ACP.

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De acuerdo con la ACP, se trata de una medida preventiva basada en las proyecciones sobre el comportamiento de los lagos y las condiciones climáticas asociadas a El Niño. La entidad explicó que cualquier modificación en el calado debe ser comunicada a las navieras con al menos tres semanas de anticipación para que puedan realizar los ajustes necesarios en sus itinerarios y operaciones comerciales.

La ACP destacó que este tipo de medidas forman parte de la gestión integral del recurso hídrico que realiza la entidad para enfrentar escenarios de menor disponibilidad de agua, sin comprometer la seguridad de las operaciones ni la competitividad de la ruta marítima.

Aunque la reducción de calado puede limitar la cantidad de carga que algunos buques transportan durante su tránsito, las autoridades canaleras sostienen que la medida permite mantener la confiabilidad del servicio y minimizar impactos mayores en caso de que los niveles de los lagos continúen descendiendo.

Las proyecciones climáticas indican que los efectos de El Niño podrían extenderse hasta 2027, por lo que el Canal de Panamá mantiene activas diversas estrategias de ahorro y administración eficiente del agua, recurso indispensable tanto para el funcionamiento de la vía interoceánica como para el abastecimiento de millones de personas en el país.

La ACP reiteró que continuará evaluando las condiciones hidrológicas y meteorológicas para adoptar las medidas que sean necesarias y garantizar la sostenibilidad de las operaciones del Canal frente a los desafíos climáticos.

Con información de María De Gracia