Canal de Panamá amplía opciones de reserva para el tránsito y reporta incremento de 5.9%

De acuerdo con la administración canalera, el desempeño de la ruta marítima ha sido particularmente sólido en los últimos meses, con un promedio de entre 37 y 40 tránsitos diarios.

El Canal de Panamá, debido al incremento de tránsito de buques, sigue generando cambios en su sistema de reserva, buscando una mayor flexibilidad a las navieras y mejorar la planificación de los cruces por la vía interoceánica.

La modificación permitirá que, a partir del 1 de julio próximo, los buques Neopanamax clasificados como HML=D puedan solicitar espacios de tránsito dentro del Período de Reserva 1a, una de las modalidades que permite asegurar un cupo con anticipación.

Este cambio se da en un contexto de crecimiento de la actividad en la vía. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, el Canal registró 7,444 tránsitos acumulados de buques de alto calado, lo que representa 5.9% más en comparación con el mismo período del año fiscal 2025.

¿qué significa HML=D?

La sigla HML corresponde a "High Mast Lighting" (Iluminaria de Mástil Alto) y la letra D significa "Daylight" (diurno). En la práctica, se trata de buques Neopanamax que, por razones de seguridad relacionadas con su tamaño, visibilidad o maniobrabilidad, solo pueden atravesar las esclusas cuando haya luz natural, es decir durante horas de día.

Hasta ahora, estos buques tenían opciones más limitadas para reservar su tránsito. Con el ajuste anunciado por el Canal esta semana a las navieras, propietarios y operadores, se habilitará un espacio específico dentro del Período 1a para que puedan asegurar su paso con mayor anticipación y previsibilidad.

El Canal de Panamá cuenta con distintas modalidades de reserva, entre ellas competencias, subastas, programas de reserva anticipada y la Asignación de Franjas Horarias a Largo Plazo (LoTSA).

Estos mecanismos permiten a las navieras planificar sus operaciones y garantizar fechas de tránsito entre varias semanas y meses antes de llegar a la vía acuática.

De acuerdo con la administración canalera, el desempeño de la ruta marítima ha sido particularmente sólido en los últimos meses, con un promedio de entre 37 y 40 tránsitos diarios.

Pese a los desafíos que enfrenta el comercio marítimo internacional por las tensiones geopolíticas y los cambios en los mercados globales, el Canal de Panamá aseguró que mantiene condiciones operativas estables y disponibilidad de agua suficiente para atender una mayor demanda de tráfico marítimo.