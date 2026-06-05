Canal de Panamá reducirá temporalmente el calado máximo para buques neopanamax a partir de julio

La medida preventiva responde a la estrategia de gestión hídrica de la vía interoceánica ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

El canal de Panamá anunció que, a partir del próximo 3 de julio de 2026, el calado máximo autorizado para los buques que transiten por las esclusas neopanamax será de 49.5 pies (15.09 metros).

La decisión fue comunicada mediante un aviso oficial dirigido a las navieras y responde a los niveles actuales y proyectados del lago Gatún para las próximas semanas.

Según la administración de la vía interoceánica, esta medida forma parte de su estrategia de gestión hídrica y operativa para garantizar la sostenibilidad de las operaciones y preservar la disponibilidad de agua ante posibles escenarios climáticos adversos.

El Canal aclaró que el ajuste no afectará el número de tránsitos diarios y que su impacto se limitará a menos del 1.7% de los buques neopanamax que utilizan la ruta marítima.

Preparación ante posible fenómeno de El Niño

La medida complementa las acciones de ahorro de agua implementadas desde diciembre de 2025 como preparación para la temporada seca de 2026 y ante la posibilidad de que se registre un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de este año.

De acuerdo con las proyecciones, este evento climático podría extenderse hasta 2027 y afectar la disponibilidad del recurso hídrico en la cuenca canalera.

La Administración del Canal de Panamá recordó que este tipo de ajustes estacionales son habituales durante períodos secos, aunque destacó que no había sido necesario aplicarlos durante aproximadamente dos años.

Lluvias favorecieron los embalses

La entidad explicó que las condiciones climáticas registradas durante 2025 y parte de 2026 permitieron mantener niveles óptimos de almacenamiento en los embalses que abastecen la operación del Canal.

El año 2025 estuvo marcado por precipitaciones abundantes, mientras que la temporada seca de 2026 ha sido inusualmente húmeda, factores que contribuyeron a una recuperación significativa de las reservas de agua.

No obstante, la decisión también toma en cuenta las lecciones aprendidas durante el déficit hídrico registrado entre 2023 y 2024, cuando la reducción de lluvias obligó a restringir el número de tránsitos y el calado permitido para algunas embarcaciones.

La administración canalera informó que mantiene una vigilancia constante de las condiciones climáticas e hidrológicas de la cuenca, así como de las proyecciones meteorológicas internacionales.

Este monitoreo busca evaluar oportunamente los posibles impactos asociados a la evolución del fenómeno de El Niño y determinar si será necesario implementar medidas adicionales en los próximos meses.

La entidad reiteró que todas las decisiones operativas se sustentan en análisis técnicos, estadísticas históricas y proyecciones hidrológicas orientadas a garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio que presta la vía interoceánica.