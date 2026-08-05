Asamblea iniciará el 17 de agosto las vistas presupuestarias de 96 instituciones

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, dijo que “queremos atender” a las 96 instituciones en las vistas presupuestarias.

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional comenzará el lunes 17 de agosto las vistas presupuestarias de las 96 instituciones incluidas en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.

El presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, informó que los diputados deberán establecer el calendario que regirá las sustentaciones de las entidades y el primer debate del proyecto presupuestario.

Queremos atenderlas a todas como debe de ser y nos vamos a basar en el reglamento interno, sin resoluciones de metodología para agilizar por el momento”, dijo Vásquez.

Previamente, entre el 25 de mayo y el 5 de junio, las 96 entidades presentaron sus prioridades para la elaboración de sus respectivos presupuestos ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estas jornadas permitieron evaluar las cifras preliminares preparadas por cada institución.

No obstante, ya hay entidades, como la Asamblea Nacional, que han señalado que los fondos establecidos por el Ministerio de Economía no les alcanzarán.

Durante las vistas presupuestarias, cada institución deberá sustentar ante los diputados sus necesidades, prioridades, planes, programas y proyectos para el próximo periodo fiscal.

El proyecto de presupuesto para 2027 asciende a $35,111.7 millones y fue presentado ante la Asamblea Nacional el 29 de julio por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Chapman explicó que la propuesta fue elaborada con una proyección de crecimiento económico del 4%, en línea con las estimaciones de analistas nacionales e internacionales.

El documento también fija como meta un déficit fiscal equivalente al 2.97% del producto interno bruto, por debajo del límite del 3% establecido para 2027 en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.