Asamblea iniciará el 17 de agosto las vistas presupuestarias de 96 instituciones

Comisión de Presupuesto atenderá a 96 instituciones desde este 17 de agosto.
05 de agosto 2026 - 13:30

Asamblea iniciará el 17 de agosto las vistas presupuestarias de 96 instituciones

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