Presupuesto General del Estado para 2027 asciende a $35,111.75 millones

La propuesta establece como meta un déficit fiscal equivalente al 2.97 % del producto interno bruto, por debajo del límite del 3 % fijado para 2027 en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que asciende a $35,111.75 millones, un incremento de $210.9 millones respecto al presupuesto vigente, el cual se aprobó por $34,901 millones.

La propuesta será presentada ante la Asamblea Nacional por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien explicó que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 fue elaborado con una proyección de crecimiento económico del 4 %, una estimación que, aseguró, coincide con las perspectivas de analistas nacionales e internacionales.

El presupuesto, la ley de presupuesto aprobada por el Consejo de Gabinete, asciende a 35,111.75 millones de balboas o dólares, lo que equivale a un aumento de 210.9 millones de dólares o balboas, con la meta de cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de un déficit inferior al 3 %, cuyo objetivo está definido en este presupuesto en 2.97 % del producto interno bruto”.

Chapman detalló que el proyecto destina $12,564 millones a inversiones, entre financieras y físicas, lo que supone un incremento de $1,375 millones. Otros $22,547 millones corresponden al funcionamiento del Estado.

Esto significa que la composición, según lo que ya he comentado, significaría 64.2 % para funcionamiento y 35.8 % para inversión, que incluye, como mencioné, inversión física y financiera”.

De acuerdo con el ministro, la participación de la inversión física dentro del componente de inversiones pasaría del 52 % a más del 56 % en 2027. En contraste, la inversión financiera, concentrada principalmente en los bancos estatales y la Caja de Seguro Social, disminuiría del 47 % al 43 %.

La inversión física en infraestructura, que tanto le interesa a los ciudadanos, representa un monto asignado de 7,065 millones de balboas o dólares. Esto representa más del 7 % del producto interno bruto estimado para el año 2027”.

Chapman sostuvo que este nivel de inversión se ubicaría entre los más elevados del mundo y superaría el promedio de América Latina y de los países desarrollados.

Eso coloca este nivel de inversión entre los más altos del mundo, sustancialmente más alto, por ejemplo, que el promedio de América Latina, que es inferior al 4 %. Igualmente, el caso de países desarrollados, cuyo promedio, como si tomamos de promedio la OECD, está por debajo también de 4 %”.

Resolución está sin cifra en la Gaceta

Minutos antes, el Órgano Ejecutivo publicó la Resolución de Gabinete N.º 69 en la Gaceta Oficial Digital N.° 30,578-A; en la cual el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que establece el presupuesto para el próximo año fiscal.

El proyecto de presupuesto, de acuerdo con el ministro Felipe Chapman, asciende a $35,111,000. 75 millones, $210.9 millones más que el presupuesto vigente.

La propuesta establece como meta un déficit fiscal equivalente al 2.97 % del producto interno bruto, por debajo del límite del 3 % fijado para 2027 en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

En junio pasado, un total de 96 instituciones presentaron sus necesidades, prioridades y proyecciones presupuestarias ante la Dirección de Presupuesto de la Nación, en un ejercicio que busca identificar los recursos requeridos para el funcionamiento del Estado y la ejecución de iniciativas de interés nacional.