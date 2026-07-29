Lotería Fiscal: conozca el calendario de sorteos regionales

Los sorteos comenzarán el martes 18 de agosto de 2026 para la región 1, correspondiente a la provincia de Panamá.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), anunció las fechas de los próximos sorteos de la Lotería Fiscal, iniciativa que busca incentivar a los consumidores a solicitar sus facturas y fortalecer la cultura tributaria en el país.

Los sorteos comenzarán el martes 18 de agosto de 2026 para la región 1, correspondiente a la provincia de Panamá. La región 2, integrada por Panamá Oeste, Colón y Darién, participará el jueves 20 de agosto.

Posteriormente, el martes 25 de agosto se realizará el sorteo para la región 3, conformada por Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

La jornada cerrará el jueves 27 de agosto con la región 4, que incluye a Herrera, Los Santos y Coclé.

Para esta edición serán válidas las facturas emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026. El último día para depositar los sobres en las urnas oficiales será el viernes 14 de agosto.

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¿Cómo participar?

Las personas mayores de 18 años deberán solicitar facturas fiscales originales y legibles, emitidas mediante sistemas autorizados por la DGI. Las facturas deben incluir el nombre y número de cédula del participante; de no tenerlos impresos, estos datos podrán escribirse en la parte posterior.

Cada sobre deberá contener un mínimo de cinco facturas. No existe un monto mínimo de compra y una misma persona puede participar con varios sobres, siempre que cada uno cumpla con los requisitos establecidos.

Los sobres deben ser blancos o manila, tamaño carta o más pequeños. En la parte exterior deberán escribirse el nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico y dirección residencial. No se permiten dibujos, calcomanías, estampillas ni otras decoraciones, ya que el sobre podría ser anulado.

Una vez preparado, el sobre deberá depositarse en las urnas habilitadas en las Administraciones Provinciales de Ingresos y en centros comerciales autorizados a nivel nacional.

Cada región entregará 25 premios: cinco de B/.10 mil, diez de B/.5 mil y diez de B/.1,000, para un total de B/.110 mil por sorteo regional.