Lotería Fiscal: Próximo sorteo regional ya tiene calendario; aquí te decimos desde cuándo son válidas las facturas

Los ciudadanos podrán participar entregando facturas emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026 en las urnas habilitadas en centros comerciales y oficinas del MEF a nivel nacional.

La Lotería Fiscal Regional volverá a recorrer el país con el objetivo de incentivar la solicitud de facturas fiscales y promover la cultura tributaria entre los consumidores.

Las autoridades informaron que serán válidas todas las facturas fiscales emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026, las cuales podrán depositarse en las urnas oficiales que estarán disponibles a partir del 15 de junio.

Las urnas serán instaladas en distintos centros comerciales del país, además de las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a nivel nacional, facilitando la participación de los ciudadanos.

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La iniciativa busca incentivar a los consumidores a exigir sus facturas al momento de realizar compras, contribuyendo así a fortalecer la formalidad comercial y la recaudación tributaria.

Las autoridades invitaron a la población a conservar sus facturas y participar en el sorteo, recordando que cada compra puede representar una nueva oportunidad de ganar.

"Tu próxima factura puede traer mucho más de lo que imaginas", destaca la campaña de promoción de la Lotería Fiscal Regional.

Desde este año, el Ministerio de Economía y Finanzas implementó sorteos regionales para ampliar la posibilidad de beneficiar a más ganadores, dividiendo el país en cuatro zonas, entregando más de 100 mil dólares.