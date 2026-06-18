Lotería Fiscal: Definen fechas de sorteos por región; cierre de urnas será el 14 de agosto

Los sorteos se realizarán entre el 18 y el 27 de agosto en cuatro regiones del país. Además, se habilitaron dos nuevas urnas para facilitar la participación de los contribuyentes.

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció el calendario oficial de sorteos de la Lotería Fiscal Regional 2026, iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en el país.

De acuerdo con la entidad, el cierre de las urnas será el próximo 14 de agosto de 2026, por lo que los ciudadanos aún tienen tiempo para depositar sus sobres y participar por los premios establecidos en el programa.

Los sorteos se desarrollarán por regiones en las siguientes fechas:

Región 1 (Panamá): 18 de agosto.

18 de agosto. Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién): 20 de agosto.

20 de agosto. Región 3 (Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas): 25 de agosto.

25 de agosto. Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé): 27 de agosto.

La DGI recordó que cada factura fiscal registrada representa una oportunidad para ganar y, al mismo tiempo, contribuye a promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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Como parte de las facilidades para los participantes, se incorporaron dos nuevas urnas en Arraiján Town Center, frente al local Piñas Locas, y en Plaza Las Américas, a un costado del Supermercado Rey.

Estas ubicaciones se suman a la red de urnas ya instaladas en distintos puntos del país para facilitar el depósito de sobres con facturas válidas.

La entidad indicó que podrán participar las facturas fiscales emitidas a partir del 15 de junio de 2026 e hizo un llamado a los consumidores a solicitar su factura en cada compra.

Los interesados pueden consultar la ubicación completa de las urnas a través de las redes sociales oficiales de la DGI.