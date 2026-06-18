Diez aspirantes buscan la rectoría de la Unachi

Los candidatos apuestan por propuestas de cambio y llaman a la comunidad universitaria a elegir con base en la trayectoria y las ideas.

David Chiriquí/Un total de diez docentes presentaron sus documentos para aspirar al cargo de rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cuyo periodo de postulaciones concluyó este miércoles en horas de la tarde.

Los últimos en formalizar su candidatura fueron Jorge López y Axel Navarro, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar cambios dentro de la institución y garantizar un proceso electoral transparente.

Se debe escoger por ideas, se debe escoger por trayectoria, se debe escoger porque realmente la persona ha demostrado a través de su vida en la universidad esa capacidad, ese amor y esa entrega a la institución”. — Axel Navarro - Aspirante a la rectoria.

Por su parte, Jorge López, candidato, manifestó su confianza en el proceso y en el respaldo de la comunidad universitaria.

Tenemos toda la preparación, capacidad y, con el trabajo en equipo de todos los universitarios, sabemos que vamos a seguir adelante”. — Jorge López - Aspirante a la rectoría

Ahora corresponde al Tribunal Superior de Elecciones Universitarias revisar la documentación presentada y emitir, a más tardar este lunes, la lista oficial de los candidatos habilitados para participar en la contienda.

Los aspirantes que presentaron su postulación son Ramón Rodríguez, Edith Rivera, Hugo Moreno, Rosmery Hernández, Eric Miranda, Porfirio Navarro, Félix Estrada-Kapell, Edgardo de la Torre, Jorge López y Axel Navarro.

La elección definirá a la persona que dirigirá los destinos de la Universidad Autónoma de Chiriquí durante el próximo periodo de gestión.