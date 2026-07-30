Ministra Molinar atribuye la violencia escolar al entorno social y responde a su citación en la Asamblea

La ministra aseguró que existe una percepción equivocada sobre las ocasiones en que presuntamente no acudió al Legislativo y explicó que varias de las citaciones presentaron irregularidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó este jueves 30 de julio que los casos de violencia y bullying registrados en los centros educativos son un reflejo de los problemas que enfrenta la sociedad y advirtió que la solución no depende únicamente del sistema educativo, sino también del compromiso de las familias y de otras instituciones del Estado.

Sus declaraciones se dieron un día después de que un estudiante de aproximadamente 17 años resultara herido con un objeto punzocortante durante un incidente ocurrido en uno de los pasillos del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Colón. El adolescente fue trasladado al Hospital Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica, mientras que la Policía Nacional informó que otro alumno del mismo plantel estaría presuntamente vinculado con la agresión.

"Eso es reflejo de la sociedad que todos estamos construyendo. Esa agresividad con la que actuamos, esa violencia que hay en los hogares, no puede pretender que los niños actúen de una manera distinta", expresó la ministra al ser consultada por los recientes hechos de violencia escolar.

Molinar explicó que el Ministerio de Educación desarrolla programas para atender esta problemática y ha establecido alianzas con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, insistió en que las acciones institucionales no serán suficientes sin un cambio en el comportamiento de la sociedad.

"Nosotros no podemos hacerlo solos. Las autoridades pueden planificar y echar a andar de todo, pero si como sociedad no hacemos un alto y actuamos distinto, no vamos a hacer nada", sostuvo.

Al preguntarle sobre las medidas para frenar este tipo de incidentes, especialmente en Colón, donde se han reportado varios casos de agresiones entre estudiantes, la ministra señaló que aislar o separar a los jóvenes involucrados en hechos violentos no resuelve el problema de fondo.

"Tenemos que atender a todos estos niños. Pero esos niños vienen de los mismos hogares, donde en un momento determinado les enseñan cómo reaccionar", manifestó.

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Responde a posible citación en la Asamblea

Durante su encuentro con los medios, Molinar también reaccionó al anuncio de diputados de la Asamblea Nacional de que será citada nuevamente para responder sobre diversos temas relacionados con la educación.

La ministra aseguró que existe una percepción equivocada sobre las ocasiones en que presuntamente no acudió al Legislativo y explicó que varias de las citaciones presentaron irregularidades.

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Detalló que la primera convocatoria estaba relacionada con un tema que, a su juicio, no correspondía debatir en la Asamblea; una segunda, afirmó, nunca llegó a su despacho; otra coincidía con un compromiso previo que le impedía asistir y las restantes, según dijo, fueron enviadas a otras dependencias y no a su oficina.

"Sí vamos a ir, pero vamos a ir a lo que tenemos que ir, con los códigos que tenemos que ir. Lo único que pido es que haya respeto", expresó.

Molinar añadió que no tiene inconveniente en responder cuestionamientos por parte de los diputados, pero pidió que el debate se centre en la construcción de soluciones para el sistema educativo y no en confrontaciones políticas.

"Respeto que haya oposición y cuestionamiento, porque eso me encanta. Pero cuando no hay actitud de construcción, sino de destruir para hacer daño, pierde el país porque no construimos nada", afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que la ministra participara el pasado 29 de julio en la instalación y juramentación de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, instancia encargada de analizar los proyectos relacionados con educación, cultura y deporte. Pese a ello, diputados adelantaron que impulsarán una nueva citación para que responda sobre distintos temas vinculados al sistema educativo.

Las palabras de la ministra este jueves se dieron en el marco del lanzamiento oficial de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas: Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica.

Con información de Jorge Quirós