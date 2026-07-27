Ministra de Educación, Lucy Molinar, alerta sobre la salud mental de los estudiantes

La ministra de Educación reveló que un plan piloto detectó altos índices de depresión y autolesiones en niños. Además, confirmó que avanza la nueva ley marco que pondrá al estudiante en el centro del sistema.

Ciudad de Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, desglosó los hallazgos más recientes del Ministerio de Educación (Meduca). Lejos de conformarse con los niveles de aprobación de materias, Molinar advirtió en Noticias AM sobre una profunda crisis de salud mental en las aulas y adelantó los detalles de la próxima reforma educativa en Panamá.

Molinar fue enfática al señalar que las calificaciones no lo son todo. "Pudiéramos quedarnos con un porcentaje alto de muchachos que aprobaron, pero eso no es suficiente", expresó.

Para ir más allá de los números, el Meduca implementó un plan piloto de orientación en 50 escuelas primarias, buscando preparar a los niños desde abajo para enfrentar la difícil etapa de la premedia.

Radiografía de la salud mental y violencia

Según los reportes de los orientadores, en un solo trimestre se atendieron 249 niños, de los cuales 165 presentaban cuadros de depresión y autolesiones.

Te puede interesar: Ministra Molinar se prepara para presentar el primer borrador de la nueva ley de Educación

Molinar explicó que este dolor interior es reflejo de hogares marcados por la violencia doméstica y la falta de afectividad. "Hay una vida en la que nos acostumbramos a convivir con estos problemas y los normalizamos", lamentó.

Ante esta realidad, Molinar destacó la urgencia de crear más gabinetes psicopedagógicos y brindar herramientas a los docentes, quienes a menudo enfrentan salones con hasta 40 alumnos y necesidades diversas. Para contrarrestar la influencia de las pandillas, el Meduca impulsa programas de liderazgo, música, deporte y espacios tecnológicos.

"Todo el que quiera hacer algo tiene un lugar donde puede estar", afirmó Molinar, enfatizando que el rescate de los estudiantes requiere un cambio de códigos en toda la sociedad.

Reforma educativa con el estudiante en el centro

Respecto al nuevo modelo educativo, Molinar confirmó que se encuentra en una segunda ronda de consultas ciudadanas para consensuar la propuesta. El objetivo es dejar al país una ley marco de educación robusta que abarque desde preescolar hasta la universidad.

"El estudiante es el centro, todo gira en torno a él", aseguró la ministra Molinar, añadiendo que cualquier estructura que no beneficie directamente al alumno sobra en la educación panameña. La funcionaria hizo un llamado al realismo y a recuperar la humanidad perdida para que esta reforma educativa trascienda el papel y se convierta en una realidad para las nuevas generaciones.