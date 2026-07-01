Ministra Molinar se prepara para presentar el primer borrador de la nueva ley de Educación

Aunque no precisó la fecha en que será divulgado el documento, adelantó que el primer borrador será presentado próximamente para conocimiento y discusión.

Ciudad de Panamá/La ministra Lucy Molinar anunció que el Ministerio de Educación (Meduca) presentará próximamente el primer borrador de una nueva Ley de Educación, una iniciativa que, según explicó, busca reemplazar la legislación vigente en lugar de reformarla, al considerar que ya no responde a las necesidades del sistema educativo actual.

La titular del Meduca indicó que la propuesta es el resultado de un amplio proceso de diálogo con diversos sectores vinculados a la educación.

Molinar subrayó que el documento es robusto y que fue conversado con casi todos los sectores.

"No podemos seguir parchando una ley; tenemos que presentarle al país una ley que responda a las necesidades del siglo XXI", manifestó.

Molinar insistió en que el objetivo del Gobierno no es introducir nuevas modificaciones a la legislación actual, sino impulsar un nuevo marco jurídico para el sistema educativo panameño.

"No estamos presentando un proyecto de reformas, estamos presentando una nueva Ley de Educación. La ley tiene 80 años; reformarla no es suficiente", afirmó.

Aunque no precisó la fecha en que será divulgado el documento, adelantó que el primer borrador será presentado próximamente para conocimiento y discusión.

Información de Fabio Caballero

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