Meduca suspende clases en seis colegios de Chiriquí por brote de síntomas gastrointestinales

Seis colegios de Chiriquí suspendieron clases presenciales este martes tras registrarse casos de estudiantes y docentes con síntomas gastrointestinales, informó la Dirección Regional de Educación. La medida, coordinada con el Ministerio de Salud, busca contener el brote mientras las autoridades piden a los padres mantener en casa a los niños, niñas y jóvenes con síntomas y evitar la automedicación.

El Meduca, a través de su Dirección Regional de Chiriquí, informó este martes 30 de junio mediante un comunicado oficial que, debido a los casos de estudiantes y docentes con síntomas gastrointestinales, han reforzado las medidas de prevención y vigilancia, en coordinación con el Ministerio de Salud, con el propósito de proteger el bienestar de la comunidad educativa.

Como parte de estas acciones preventivas, los centros educativos que presentan un mayor número de casos dispusieron la suspensión temporal de las clases presenciales. Entre ellos se encuentran:

Colegio Félix Olivares Contreras

Instituto David

Instituto Profesional y Técnico Arnulfo Arias Madrid

Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles

Colegio Jean Piaget

Colegio La Esperanza

Recomendaciones a los padres de familia

El Meduca exhortó a los padres de familia y acudientes a:

Mantener en casa a los estudiantes que presenten síntomas como vómitos, diarrea, fiebre o malestar general.

Acudir oportunamente al centro de salud más cercano para su evaluación médica.

Evitar la automedicación.

Reforzar el lavado frecuente de manos, la adecuada manipulación de los alimentos y la limpieza y desinfección de las superficies.

La entidad pidió además a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales para conocer cualquier actualización sobre la situación.