Norovirus en Chiriquí: Casos ascienden a más de 400; Idaan garantiza que el agua es apta para consumo humano

El Minsa pidió a los padres de familia no enviar a clases a los niños que presenten síntomas gastrointestinales y acudir oportunamente a una instalación de salud.

El brote del norovirus que afecta a la provincia de Chiriquí, específicamente a ciudadanos del distrito de David, ha dejado cerca de 450 casos atendidos en los cuartos de urgencias de instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica para determinar el origen del incremento de pacientes.

Durante una conferencia de prensa, el director regional del Minsa en Chiriquí, Santiago de Roux, informó que el número de afectados ha aumentado desde los primeros reportes divulgados el martes.

"Tenemos aproximadamente contabilizados hasta el momento, junto con los compañeros de la Caja de Seguro Social, cerca de 450 casos reportados en los diferentes cuartos de urgencia tanto de los hospitales del Ministerio como de la Caja de Seguro Social", indicó.

Pese al aumento de pacientes, De Roux aseguró que por el momento no se ha emitido ninguna orden de salud pública, aunque advirtió que las medidas podrían variar dependiendo del comportamiento del brote.

En la misma conferencia, el vocero del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), César Araúz, informó que las pruebas realizadas en las tomas de captación, la planta potabilizadora y la red de distribución descartan, hasta el momento, que el agua potable esté relacionada con los casos.

Araúz detalló que, tras realizar pruebas químicas y microbiológicas tanto en las tomas de captación, planta y red de distribución.

Actualmente, los resultados obtenidos cumplen con todos los parámetros de la norma y el agua es apta para consumo humano", afirmó.

Araúz también rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta presencia de caballos en las fuentes de captación de agua.

"Es falso. No existen caballos en la toma del río Majagua ni en la del río David", aseguró.

Las autoridades reiteraron que la investigación epidemiológica continúa y que el origen del brote podría responder a distintos factores, por lo que se mantienen los análisis ambientales y de laboratorio.

Autoridades llaman a no saturar los hospitales

De Roux pidió a los padres de familia no enviar a clases a los niños que presenten síntomas gastrointestinales y acudir oportunamente a una instalación de salud.

Asimismo, recordó que el tratamiento inicial recomendado para la mayoría de los pacientes es la hidratación con suero oral, ya que en la mayoría de los casos no es necesario administrar líquidos por vía intravenosa.

"La mejor manera de atender el inicio de este brote es con suero oral, no con venoclisis", señaló.

Por su parte, el director médico del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, Jorge Ng Chinkee, solicitó a la población acudir primero a centros de salud y policlínicas para evitar la saturación de los servicios de urgencias.

Explicó que los 129 pacientes atendidos por este brote en las últimas 24 horas se suman a más de 200 personas que diariamente ingresan al hospital por otras patologías y referencias médicas.

"Hay insumos para todos los pacientes y podemos mantener una atención adecuada", afirmó.

Por su parte, el director médico regional de la Caja de Seguro Social, Erick Miranda, informó que la Policlínica Gustavo A. Ross reforzó el personal del cuarto de urgencias ante el incremento de consultas registrado durante la tarde y la noche.

Precisó que hasta la medianoche fueron atendidos 101 pacientes, de los cuales 63 (62.4%) residían en el distrito de David. El resto provenía de Pedregal, Las Lomas, San Pablo, Dolega, Guacá y Gualaca.

Además, indicó que la edad promedio de los pacientes atendidos fue de 22 años.

Las autoridades reiteraron que el brote continúa bajo investigación y pidieron a la población reforzar el lavado de manos, evitar manipular alimentos cuando se presentan síntomas gastrointestinales y acudir a una instalación de salud en caso de presentar signos de deshidratación o persistencia de los síntomas.

Información de Demetrio Ábrego

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