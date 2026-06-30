Ocho estudiantes resultan afectados en Tortí; Meduca investiga si hubo golpe de calor

Por el momento, el Ministerio de Educación no ha informado oficialmente cuál es la condición de salud de los ocho estudiantes afectados.

Darién/El Ministerio de Educación (Meduca) inició una investigación en el centro educativo de la comunidad de Tortí, en el distrito de Chepo, luego de que ocho estudiantes resultaran afectados el pasado lunes, en un hecho que, según denunciaron estudiantes y padres de familia, estaría relacionado con un posible golpe de calor.

La situación provocó que este martes estudiantes salieran a protestar y realizaran un cierre de vía para exigir una solución, al considerar que las condiciones dentro de las aulas no son adecuadas para recibir clases en medio de las altas temperaturas que se registran en el país.

Personal del Meduca se trasladó al plantel para determinar qué ocurrió y establecer si la afectación de los estudiantes guarda relación con un golpe de calor o con otros factores.

De manera extraoficial, se conoció que una de las hipótesis que se evalúan apunta a que, tras una ampliación de algunos salones y el incremento de la matrícula para este año, se habría registrado un inconveniente eléctrico que afectó el panel principal, lo que presuntamente mantiene fuera de funcionamiento los aires acondicionados.

No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente y forma parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

Los estudiantes y padres de familia manifestaron su preocupación por las condiciones en las que se imparten las clases y pidieron una pronta respuesta, al asegurar que las elevadas temperaturas dificultan permanecer dentro de las aulas.

El caso ocurre mientras las autoridades meteorológicas mantienen un aviso por altas temperaturas y sensación térmica, condiciones que, según lo anunciado, podrían extenderse hasta el próximo jueves.

Por el momento, el Ministerio de Educación no ha informado oficialmente cuál es la condición de salud de los ocho estudiantes afectados ni ha confirmado si el incidente estuvo relacionado con un golpe de calor. Se espera que, una vez finalicen las inspecciones, la entidad dé a conocer los resultados de la investigación.

Con información de Hellen Concepción.