Caninos, sondas visuales y cámaras térmicas: Las estrategias de los rescatistas panameños en las labores de Venezuela

Los rescatistas panameños se han adentrado entre las paredes colapsadas, animados a encontrar a alguna de las personas atrapadas, desarrollando operaciones tácticas de llamada y escucha, combinando procedimientos acústicos y olfativos mediante el empleo de caninos.

El equipo de rescate panameño que llegó a Venezuela para colaborar en las labores tras los devastadores terremotos, conformado por 18 especialistas, implementa estrategias de búsqueda tecnológica avanzada, utilizando sondas visuales (SearchCam) y cámaras térmicas para inspeccionar espacios confinados creados tras la ejecución de cortes técnicos de penetración en estructuras colapsadas, permitiendo la exploración visual e infrarroja en espacios confinados.

Las unidades de rescate del USAR Panamá, junto a caninos de rastreo, ya lograron ingresar al área de La Guaria, uno de los puntos de mayor impacto del evento sísmico del pasado 24 de junio.

Esta acción está dirigía a la búsqueda de sobrevivientes y rescatar víctimas atrapadas entre los escombros.

En ese contexto, los rescatistas panameños se han adentrado entre las paredes colapsadas, animados a encontrar a alguna de las personas atrapadas, desarrollando operaciones tácticas de llamada y escucha, combinando procedimientos acústicos y olfativos mediante el empleo de caninos (K-9) certificados para la localización de personas con vida y localización de posibles víctimas atrapadas.

Entre las labores desarrolladas, también se ha implementado el reconocimiento georreferenciado del sector asignado, evaluación inicial de daños estructurales y la delimitación de las zonas de impacto bajo la coordinación de la USAR Coordination Cell (UCC).

Los cortes técnicos han permitido abrir nuevas vías de acceso hacia sectores de difícil penetración.

Se informó que, para las próximas horas, el equipo USAR Panamá realizará la reconfiguración de sus grupos operativos, manteniendo concentrado todo el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC Panamá) en la Base de Operaciones, asimismo, continuará trabajando bajo la coordinación de la USAR Coordination Cell (UCC) dentro del Sector D, liderado por el equipo FRA-03, en estrecha coordinación con las delegaciones de España y Alemania. Esta disposición permitará hacer los relevos de turnos para poder trabajar 24 horas.

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