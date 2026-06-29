Terremotos en Venezuela: Rescatistas panameños y unidades caninas inician labores de búsqueda de sobrevivientes

Una brigada de 61 especialistas y unidades caninas trabaja entre los escombros de edificios colapsados en Venezuela.

Venezuela/Los equipos de emergencia no dan tregua. Los rescatistas panameños ya se encuentran desplegados en suelo venezolano para brindar todo el apoyo necesario en las zonas más afectadas tras los dos potentes terremotos en Venezuela registrados la semana pasada.

El grupo de asistencia está conformado por cerca de 61 panameños especialistas en misiones de salvamento, quienes trabajan junto a cuatro perros de rescate.

Estas unidades caninas desempeñan un rol fundamental al adentrarse con extrema precaución entre los hierros retorcidos y los escombros de las estructuras destruidas, con el firme objetivo de localizar y salvar a la mayor cantidad de personas que aún permanecen atrapadas tras varias horas de la catástrofe.

A la par de las complejas labores operativas sobre el terreno, se ha gestionado un sólido plan de asistencia civil e institucional. Hasta el momento, las autoridades reportan más de 200 toneladas de ayuda humanitaria concentradas en el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá Pacífico.

Por su parte, se confirmó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, mantiene comunicación directa con el personal destacado en el área de desastre. Además de manifestar su profunda preocupación por la seguridad de todo el equipo técnico y de los canes de búsqueda, el mandatario aseguró que el respaldo continuará de forma sostenida. Una vez que culminen las fases críticas de localización y rescate de personas bajo los escombros, se procederá al envío de cargamentos de medicamentos, picos, palas y herramientas esenciales para mitigar la emergencia en el país hermano.